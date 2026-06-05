«Le PSG est plus intéressant», un phénomène recale Arsenal sur le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé très proche d’être transféré au PSG ces derniers jours, Aleksey Batrakov semble en tout cas préférer Paris à Arsenal. Lors de la finale de la Ligue des champions qui opposait les deux clubs le 30 mai dernier, le milieu russe âgé de 20 ans supportait le club de la capitale, pas très convaincu par le style de jeu des Gunners.

Après être allé chercher Matvey Safonov (27 ans) à Krasnodar à l’été 2024, le PSG semble encore explorer le marché russe. Ces dernières semaines, le club de la capitale a été annoncé sur la piste d’Aleksey Batrakov. Âgé de 20 ans, le milieu offensif international russe (11 sélections) a inscrit 17 buts et délivré 12 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Lokomotiv Moscou, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029.

« Le style d’Arsenal ne me plaît pas » Dans un entretien accordé à Sport24.ru, Aleksey Batrakov a peut-être dévoilé sa préférence pour son avenir. Interrogé sur la finale de la Ligue des champions remportée aux tirs au but par le PSG face à Arsenal le 30 mai dernier, il a indiqué qu'il supportait « le PSG. Surtout grâce à Safonov. Le PSG est plus intéressant. Le style d’Arsenal ne me plaît pas : ils ont joué un football très défensif toute la saison. Le scénario du match était donc logique après le but rapide d’Havertz. Mais ce n’était certainement pas ennuyeux. »