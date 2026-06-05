Départ de l’OM : Greenwood directement contacté par son futur entraîneur ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la tendance semble clairement à un départ, Mason Greenwood pourrait prendre la direction de l’Italie, où l’AS Rome en aurait fait sa priorité cet été. L’OM devrait très bientôt recevoir une première offre de la part de la Louve et son entraîneur, Gian Piero Gasperini, pourrait même contacter personnellement l’ailier de 24 ans.

Dans une situation financière décrite comme critique, l’OM devrait bientôt voir une offre d’environ 40M€ arriver pour Mason Greenwood. D’après les informations du Corriere dello Sport, l’AS Rome formulera une proposition à ce montant une fois la nomination de Tony D’Amico au poste de directeur sportif officialisée, mais pas sûr qu’elle suffise à convaincre Marseille de lâcher son joueur.

Greenwood priorité de l’AS Rome L’OM devra reverser 40% de l’indemnité de transfert de Mason Greenwood à Manchester United et risque de demander un peu plus. L’AS Rome semble en tout cas très intéressée par l’ailier âgé de 24 ans, qui serait la cible prioritaire de la Louve cet été, qui aurait également un faible pour Igor Paixao. Toujours selon le Corriere dello Sport, le Brésilien âgé de 25 ans aurait lui aussi fait l’objet de discussions entre les deux clubs.