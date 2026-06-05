PSG - Vitinha et João Neves affolent le mercato : Leur club pour la saison prochaine est annoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Champion d'Europe une nouvelle fois grâce à sa victoire face à Arsenal en finale la semaine dernière, le PSG attire forcément l'attention à l'approche du mercato estival. Beaucoup de clubs suscitent de l'intérêt pour des éléments essentiels du club, à commencer par Vitinha et Joao Neves. Les deux portugais ont vu leurs noms circuler dans les rumeurs concernant le Real Madrid. Mais le maillot qu'ils porteront sur les épaules la saison prochaine ne fait pas vraiment de doute.

Joueurs emblématiques de l'effectif du PSG, Vitinha et Joao Neves ont encore réalisé une saison exemplaire. Les deux milieux de terrain ont vu leur valeur augmenter en même temps que leur cote de popularité auprès des grands clubs en vue du mercato. En effet, les dernières nouvelles concernant le Real Madrid laissent entendre que le recrutement de Vitinha ou de Joao Neves est envisagé. Mais la tâche semble bien compliquée...

Le Real Madrid en pleine campagne A l'approche des élections présidentielles au Real Madrid, Florentino Pérez et Enrique Riquelme n'hésitent pas à faire de grandes promesses sur le mercato dans le cadre de leur campagne. Pérez a notamment fait part d'une offre de 150M€ pour un joueur qui pourrait correspondre aux profils de Vitinha ou Joao Neves. Selon Abdellah Boulma sur X, ces déclarations ne sont pas vraiment prises au sérieux par l'encadrement du PSG. Il paraît en effet assez peu probable de voir un des deux Portugais quitter le club cet été.