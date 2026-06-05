«Il est totalement à côté de ses pompes» : Le PSG est encore évoqué pour tacler Kylian Mbappé !

Pierrick Levallet

Vivement critiqué pour son manque d’implication dans les tâches défensives même au Real Madrid, Kylian Mbappé a répondu à ses détracteurs dans le podcast The Bridge animé par Aurélien Tchouaméni. Seulement, sa sortie n’a pas vraiment plu. Un journaliste s’est notamment permis d’évoquer le PSG pour tacler l’attaquant de 27 ans.

Ce n’est plus une surprise, Kylian Mbappé ne défend pas beaucoup sur le terrain. Seulement, l’attaquant de 27 ans continue de faire l’objet de critiques. Il n’y a d’ailleurs pas échappé en signant au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France a alors apporté sa réponse dans le podcast The Bridge animé par Aurélien Tchouaméni. « C'est vrai que je suis quelqu'un qui fait moins et on me le reproche souvent. Ça ne me dérange pas car ce sont des critiques constructives. C'est vrai que je suis un joueur qui défend moins et ça peut être un problème. Il y a des choses positives que tu fais pour l'équipe et des choses négatives. Si tout le monde était parfait, le football serait bien ennuyeux » a-t-il lancé. Giovanni Castaldi s’est toutefois permis de prendre l’exemple du PSG pour tacler le champion du monde 2018.

«C’est lunaire» « C’est surréaliste, c’est lunaire. On est dans une ère quand même où Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid qui sortait d’un sacre en Ligue des champions. Et ça fait deux années de suite que son ancien club la gagne. Ça fait donc trois Ligues des champions de suite qui sont remportées par des équipes sans Mbappé et un élément fort qui est le collectif et courir ensemble. Je la trouve totalement à côté de ses pompes cette déclaration » a expliqué le journaliste au micro de L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.