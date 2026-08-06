Grégory Lorenzi doit renoncer à cinq signatures en pleine crise financière : L’IA propose sept noms à l’OM pour un mercato réussi... à seulement 5M€ !

Pierrick Levallet

Ennuyé par de sérieux problèmes financiers, l’OM doit faire attention à chacune de ses dépenses. Grégory Lorenzi ne dispose pas d’une très grosse marge de manœuvre sur le mercato et a déjà dû renoncer à cinq signatures cet été. Le 10 Sport a alors demandé l’avis de l’Intelligence Artificielle, qui a fourni une liste de sept noms pour un recrutement réussi à seulement 5M€.

L’OM fait face à une importante crise financière en ce moment. Dans le rouge sur le plan économique, le club phocéen doit faire attention à chaque dépense sur le mercato. Pour le moment, Grégory Lorenzi cherche à dégraisser l’effectif de Bruno Genesio afin de récupérer des fonds. Mais le directeur sportif marseillais a déjà été contraint de renoncer à cinq signatures faute de moyens financiers. Thomas Meunier a filé à Sunderland en Premier League, Lutsharel Geertruida (RB Leipzig) a également échappé aux pensionnaires de la Ligue 1, tout comme Marcin Bulka (Neom SC). Les dossiers de Jean-Clair Todibo (West Ham) et d’Ilan Kebbal (Paris FC) s’avéreraient également compliqués à cause du salaire pour le premier et de l’indemnité de transfert pour le second (10M€). Le 10 Sport a alors demandé à Grok vers quels joueurs l’OM devait se tourner pour réussir son mercato à moindre coût. Et l’Intelligence Artificielle a délivré une liste de sept noms pour un total de seulement 5M€ à débourser sur le marché des transferts.

Seulement 5M€ à dépenser pour renforcer le secteur défensif de l'OM Dans le secteur défensif, l’I.A. conseille tout d’abord à l’OM de se tourner vers Krépin Diatta. Libre de tout contrat après son départ de l’AS Monaco, l’international sénégalais est un profil « polyvalent (latéral droit, ailier, parfois milieu), doté d’une expérience Ligue 1 solide. Il apporte du volume et de la polyvalence sans indemnité. Idéal pour densifier les côtés ou dépanner ». Raphaël Guerreiro est aussi un joueur vers lequel le club phocéen peut se tourner puisqu’il est libéré de son contrat avec le Bayern Munich. Enfin, Grok propose à Grégory Lorenzi de se positionner sur le défenseur du Dinamo Zagreb Moris Valincic. La valeur du latéral droit croate culmine à 5M€ et son bail court jusqu’en juin 2029.

Deux gros salaires conseillés pour alimenter le milieu de terrain ? Pour le milieu de terrain, Grok propose aussi deux joueurs libres pour offrir de nouvelles solutions à Bruno Genesio. Fabinho, passé par l’AS Monaco notamment, est un profil à suivre selon l’Intelligence Artificielle, qui le décrit comme un « régulateur expérimenté, capable de couvrir et relancer. Un profil « senior » pour structurer un entrejeu qui pourrait perdre Højbjerg, Kondogbia ou Harit ». Yves Bissouma pourrait être une autre solution puisqu’il n’a pas prolongé avec Tottenham. Mais sur ces deux dossiers, le principal problème pourrait être le salaire. Le premier sort d’un bail plutôt juteux à Al-Ittihad en Arabie Saoudite et le second avait également des émoluments plutôt imposants en Premier League pour le budget de l’OM.