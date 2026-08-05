«C'est une option qui est très intéressante» : La nouvelle opération évoquée au PSG est déjà validée dans l’After Foot

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain est très actif dans ce mercato estival. En plus de vouloir mettre la main sur plusieurs recrues, Luis Campos a déjà bouclé quelques ventes importantes, et cela pourrait suivre avec le transfert d’Ibrahim Mbaye, courtisé par Liverpool. Pour Elton Mokolo, le départ du Sénégalais est souhaitable.

Après avoir vendu Gonçalo Ramos (AC Milan), Kang-In Lee (Atlético de Madrid) et Randal Kolo Muani (Juventus), lui permettant de récolter 156 millions d’euros jusqu’à présent, le PSG pourrait encore empocher un gros chèque avec le départ de Bradley Barcola, fortement courtisé par Liverpool à deux ans de la fin de son contrat. Et d’après plusieurs sources, les Reds veulent également mettre la main sur un autre joueur de Luis Enrique.

Après Barcola, Liverpool s’attaque aussi à Mbaye « Les discussions officielles entre les clubs se poursuivent, mais Liverpool s'intéresse désormais à un autre joueur du Paris Saint-Germain, à savoir Ibrahim Mbaye », a révélé le journaliste Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube, une information également dévoilée par RMC. « Mbaye s’est montré clair : il souhaite partir. Il a signé avec un nouvel agent ces dernières semaines, et cet agent est l’un des plus puissants du monde du football : Jorge Mendes. C’est donc Mendes qui s’occupe d’Ibrahim Mbaye, et Liverpool a pris contact avec lui pour s’enquérir de la situation de Mbaye, a précisé Romano. Liverpool s'est renseigné sur cette possibilité. L'intérêt pour Ibrahim Mbaye est réel. Pour l'instant, aucune offre officielle n'a été faite au Paris Saint-Germain, mais le sujet a déjà été abordé lors de discussions officielles. Le PSG est au courant de l'intérêt de Liverpool, mais n'a reçu aucune offre ni proposition officielle concernant Ibrahim Mbaye. » Pour Elton Mokolo, toutes les parties du dossier ont intérêt à trouver un terrain d’entente.

« Un départ est souhaitable pour l'évolution du joueur » « C'est une option qui est très intéressante et qui confirme la volonté du côté de Liverpool de se positionner sur le marché des jeunes joueurs, souligne le consultant de RMC dans l’After Foot. Il a fait une grande CAN, il a été à son avantage lors de la Coupe du monde en marquant contre l'équipe de France et il évolue depuis deux saisons du côté du PSG. C'est vraiment une volonté de te dire que c'est une opportunité à ne pas louper parce qu’Ibrahim Mbaye pourrait devenir important dans le football de demain. [...] Mbaye, c’est difficile de lui donner des perspectives d’avenir au PSG. Sa réalité en sélection bouleverse des cartes dans la mesure où c'est un joueur qui est référencé avec le Sénégal. Et dans son évolution, il aspire à plus. Du côté du PSG, déjà tu as une attaque qui est clairement établie et même la première rotation, tu ne peux pas la donner à Ibrahim Mbaye. Donc un départ est souhaitable pour l'évolution du joueur. »