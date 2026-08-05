Après Bradley Barcola, Liverpool «s’intéresse à un autre joueur du PSG» : Fabrizio Romano donne le nom du Parisien qui pourrait le suivre chez les Reds !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Toujours intéressé par Bradley Barcola qu’il espère recruter cet été, Liverpool a évoqué un autre joueur lors de ses discussions avec le PSG pour s’attacher les services de l’international français. Selon le journaliste Fabrizio Romano, les Reds ont également pris des renseignements à propos d’Ibrahim Mbaye, lui qui suscite aussi l’intérêt du Bayer Leverkusen.

Et si ce n’était pas un, mais deux joueurs du PSG qui prenaient la direction de Liverpool cet été ? Depuis quelques jours, des négociations sont en cours afin de voir Bradley Barcola (23 ans) rejoindre les Reds, lui qui a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le club de la capitale. Il faudra en revanche « une offre astronomique » pour le voir quitter Paris.

Après Barcola, Liverpool cible également Mbaye « Liverpool concentre toute son attention sur Bradley Barcola. Liverpool souhaite recruter Barcola et poursuit les discussions à son sujet. Mais n’oublions pas non plus qu’il faut voir ce qu’il adviendra de Cody Gakpo lors du mercato estival. Il sera donc important de déterminer s’il pourrait y avoir un effet domino. En ce qui concerne Barcola, les discussions officielles entre les clubs se poursuivent. Il reste à voir s’ils parviendront à trouver un accord financier, mais les discussions sont en cours », a déclaré Fabrizio Romano dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube. Le journaliste a ensuite confirmé des informations de RMC Sport, comme quoi, en plus de Bradley Barcola, Liverpool est également très intéressé par Ibrahim Mbaye (18 ans).

« Le PSG est au courant de l'intérêt de Liverpool, mais n'a reçu aucune offre ni proposition officielle » « Mais Liverpool s'intéresse désormais à un autre joueur du Paris Saint-Germain, à savoir Ibrahim Mbaye. Cet ailier sénégalais est considéré comme un immense talent. Le PSG estime que le joueur ne souhaite plus rester. Mbaye s’est montré clair : il souhaite partir. Il a signé avec un nouvel agent ces dernières semaines, et cet agent est l’un des plus puissants du monde du football : Jorge Mendes. C’est donc Mendes qui s’occupe d’Ibrahim Mbaye, et Liverpool a pris contact avec lui pour s’enquérir de la situation de Mbaye. Liverpool s'est renseigné sur cette possibilité. L'intérêt pour Ibrahim Mbaye est réel. Pour l'instant, aucune offre officielle n'a été faite au Paris Saint-Germain, mais le sujet a déjà été abordé lors de discussions officielles. Le PSG est au courant de l'intérêt de Liverpool, mais n'a reçu aucune offre ni proposition officielle concernant Ibrahim Mbaye », a expliqué Fabrizio Romano.