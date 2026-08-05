Akliouche, Godts, Ferran Torres... Le PSG veut frapper fort et prépare un mercato à plus de 190M€ pour régaler Luis Enrique cet été !

Axel Cornic

Pour le moment, on a surtout vu des joueurs quitter le Paris Saint-Germain en ce mercato estival. Mais la situation pourrait bientôt changer, puisque Luis Campos travaillerait sur plusieurs dossiers chauds, avec les arrivées qui pourraient s'enchainer dans les prochains jours avec notamment l'international français Maghnes Akliouche.

Nous sommes revenus à l'ancien PSG. Très discret lors des dernières sessions de mercato, le club parisien a entamé une grosse révolution avec des nombreux départs. Gonçalo Ramos a ainsi rejoint l'AC Milan, Kang-In Lee a signé à la Juventus et Randal Kolo Muani a filé à la Juventus. Ce n'est pas fini, puisque Ibrahim Mbaye ou encore Bradley Bacrola pourraient également partir.

Le PSG sécurise Akliouche et Digne Il faudra remplacer tous ces joueurs et si personne n'est encore arrivé, ça ne devrait pas tarder. Luis Campos aurait en effet activé plusieurs pistes et certaines seraient quasiment bouclées, comme celles menant aux internationaux français Maghnes Akliouche ou à Lucas Digne. Les deux seraient attendus au PSG à moins d'un mois du début de la saison en Ligue 1, même si on attend encore les officialisations de leurs transferts. Mais le dirigeant portugais aurait également activé des pistes plus surprenantes...

« Le PSG a clairement fait savoir qu'il voulait absolument Mika » C'est le cas avec Mika Godts, devenu en quelques jours l'un des noms les plus évoqués autour du PSG. « Le PSG a clairement fait savoir qu'il voulait absolument Mika » a récemment annoncé Niels De Jonck, agent de l'ailier belge qui évolue actuellement à l'Ajax Amsterdam. « Et Mika veut aller à Paris, ce qui me paraît logique quand on peut passer de l'Eredivisie au double vainqueur de la Ligue des champions. Mika a reçu une proposition de salaire et a donné son accord de principe ».