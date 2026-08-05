Pierrick Levallet

À la rentrée, L’Equipe du Soir va opérer de nombreux changements pour redynamiser son émission. La Chaîne L’Equipe s’est ainsi séparée de plusieurs de ses chroniqueurs phares, dont Johan Micoud. L’ancien international français était pourtant apprécié des télé-spectateurs pour son franc-parler. L’Intelligence Artificielle s’est d’ailleurs imaginée le pire pour l’émission après son départ.

On ne reverra plus Johan Micoud sur le plateau de L’Equipe du Soir. Avant la pause estivale, Olivier Ménard a annoncé le départ de plusieurs chroniqueurs phares, dont l’international français. « Quelques mots pour remercier, pour services rendus, pour leur intelligence, le bonheur de partager un moment de sport avec eux, c'est Johan Micoud et Eric Blanc que je salue bien bas. Je les embrasse du fond du cœur » a expliqué l’animateur emblématique de l’émission. Il faut dire que La Chaîne L’Equipe souhaite apporter un vent de fraîcheur à son talk-show. Le 10 Sport a alors demandé à l’Intelligence Artificielle les pièges que L’Equipe du Soir devait impérativement esquiver pour se redynamiser.

Voilà ce que L'Equipe du Soir doit éviter après le départ de Johan Micoud Selon l’I.A. du réseau social X Grok, La Chaîne L’Equipe doit éviter plusieurs risques pour pouvoir relancer son émission. L’Equipe du Soir ne doit pas devenir trop corporate ou prévisible selon l’Intelligence Artificielle. Et surtout, le pire pour le talk-show serait de négliger le public qui aimaient les punchlines de certains de ses chroniqueurs comme Johan Micoud ou Eric Blanc. Et enfin, La Chaîne L’Equipe ne doit pas sous-estimer l’alchimie présente sur le plateau autour d’Olivier Ménard.

«Le plus gros levier reste la qualité et le charisme du plateau autour d’Olivier Ménard» « Il faut moderniser la forme et le rythme, renforcer la parité et la diversité de points de vue tout en préservant (voire en amplifiant) le tempérament, les personnalités fortes et les débats tranchés. C’est ce mix qui a fait le succès historique de l’émission. Avec un casting réussi, un format plus dynamique et une promotion agressive, les audiences peuvent repartir à la hausse, surtout sur les créneaux déjà jugés plus porteurs. Le plus gros levier reste la qualité et le charisme du plateau autour d’Olivier Ménard » préconise Grok pour L’Equipe du Soir.