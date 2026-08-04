La biontologie : Cette cure que suit Zinedine Zidane depuis 30 ans !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France tient son nouveau sélectionneur. Zinedine Zidane a été présenté par le président de la Fédération française de football il y a une semaine jour pour jour. Ses fonctions vont être officiellement prises lors de la trêve internationale de septembre avec les quatre matchs de Ligue des nations face à la Turquie, l’Italie et la Belgique (x2). Le tout, quelques semaines après sa visite annuelle au Palace Merano en Italie pour suivre un programme de biontologie qu’il a expliqué au Figaro.

Le Palace Merano, situé dans le Sud-Tyrol en Italie est la destination annuelle de Zinedine Zidane en période estivale. Non pas pour seulement couper et prendre un bain de soleil. C’est le lieu qui incarne la pensée d'Henri Chenot, pionnier de la « biontologie » dont l’héritage scientifique nourrit l’expertise du Palace Merano comme souligné par Le Figaro. Un centre mondial du médical wellness qui est visité chaque année par Zinedine Zidane. Le nouveau sélectionneur de l’équipe de France a par ailleurs mené une collaboration avec le Dr. Max Meyrhofer dans l’optique de mettre sur pied le « Sport Recovery Lab », un centre d’entraînement d’optimisation et d’évaluation physique. Ce laboratoire pense des programmes personnalisés d’entraînement par le biais de tests biomécaniques et à l’intelligence artificielle.

Entre tests biomécaniques et intelligence artificielle, voici les rudiments de la biontologie Mais qu’est-ce que la « biontologie » ? Elle est basée sur la compréhension de l'évolution des ressources vitales de l'organisme humain aux différents âges de sa vie. Elle associe entre autres les soins, l’activité physique et la prévention. La biontologie repose sur l’idée que l’organisme doit être observé dans son ensemble, en tenant compte du mode de vie, de l’âge et des besoins de chacun. Au Palace Merano, cette philosophie regroupe des bilans médicaux, du physique adapté, des soins, de la nutrition et une dose de repos. Le but est simple : garantir une meilleure récupération le tout en réduisant les déséquilibres.

Zidane : «Un laboratoire scientifique où chaque personne fait l’objet d’une étude approfondie» Depuis trois décennies, Zinedine Zidane se rend dans ce complexe italien. Bien qu’il ait pris sa retraite de joueur en juillet 2006, il n’a pas arrêté de fréquenter le Palace Merano. En interview pour Le Figaro, Zidane s’est récemment attardé sur les bienfaits de cette expérience sur son organisme et sa tête au vu de l’environnement qui l’entoure quand il s’y trouve. « Ici, le mouvement, la posture, la force et le métabolisme sont analysés à l’aide de technologies de pointe, de tests biomécaniques et de systèmes d’intelligence artificielle. Ce n’est pas une salle de sport traditionnelle : c’est un laboratoire scientifique où chaque personne fait l’objet d’une étude approfondie afin d’élaborer des programmes d’entraînement, de récupération et de prévention des blessures véritablement personnalisés ».

«Pour moi, Palace Merano est une seconde maison» Le Palace Merano est plus qu’un lieu de visite annuelle, c’est tout bonnement l’autre domicile après sa maison à Madrid de Zinedine Zidane. « Pour moi, Palace Merano est une seconde maison : je le fréquente depuis plus de trente ans, et voir naître le Sport Lab, c’était comme assister à l’évolution naturelle d’un lieu qui a toujours été synonyme de bien-être, de soins et d’innovation. Ce qui me fait revenir depuis toutes ces années, ce sont évidemment les soins, mais surtout les personnes, l’équipe. Depuis près de trente ans, je retrouve une équipe fantastique dirigée par le docteur Max Mayrhofer. Aujourd’hui, quiconque franchit ses portes – athlète ou simple passionné – peut progresser de manière mesurable, sûre et efficace, grâce à une approche alliant science, technologie et une vision moderne du corps. Lorsque je souhaite me déconnecter complètement et me ressourcer, tant physiquement que mentalement, mon refuge par excellence est la promenade Tappeiner, un coin de paradis perché à mi-pente qui incarne l’essence même du repos. Considérée à juste titre comme l’une des plus belles promenades panoramiques d’Europe, elle s’étend sur environ quatre kilomètres. De plus, le long de la promenade, on découvre un hommage émouvant dédié à Henri Chenot, le célèbre pionnier du bien-être et de la biontologie qui a indissolublement lié son nom à Merano ».