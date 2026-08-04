Bradley Barcola a parlé avec son futur entraîneur en attendant son transfert : C’est du jamais vu au PSG pour une opération déjà historique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain effectue une ré-oxygénation de son effectif doublement sacré champion d’Europe. Plusieurs joueurs ont déjà donné leurs accords pour signer lorsque Gonçalo Ramos et Kang-in Lee s’en sont allés à l’étranger. Bradley Barcola est susceptible de les suivre, lui qui se serait déjà entretenu avec Liverpool. Un dossier qui rapportera beaucoup au PSG et qui s’annonce déjà historique…

Le dicton dit que l’amour ne dure que trois ans. C’est une affirmation erronée dans le cas de figure d’Ousmane Dembélé qui assurait en mai dernier qu’il serait au PSG à 100 % la saison prochaine. Onze Mondial a même affirmé qu’un accord s’était considérablement dessiné entre le comité directeur du Paris Saint-Germain et le clan Dembélé pour que son bail courant jusqu’en juin 2028 soit rallongé. En ce qui concerne Bradley Barcola, le dicton est avéré. L’international français de 23 ans a bouclé sa troisième saison au PSG avec une nouvelle Ligue des champions et une participation à la Coupe du monde 2026 avec les Bleus… avant un transfert en Angleterre ?

Liverpool, la prochaine destination de Barcola Le10sport.com vous dévoilait il y a presque trois mois de cela que la prolongation de contrat de Bradley Barcola n’allait pas bon train. Une situation qui ne déplaisait pas à Liverpool qui faisait le forcing en coulisses pour nouer des liens solides avec le joueur et son entourage en marge d’un potentiel transfert. L’intérêt des Reds n’était pas pour déplaire à l’attaquant latéral du PSG et c’est toujours le cas selon Le Parisien. Dans ses colonnes du jour, le quotidien de la capitale stipule que le champion de Premier League 2024/2025 est la priorité absolue de Barcola s’il venait à faire le choix de plier bagage après trois saisons passées au PSG. Quand bien même le champion d’Angleterre en titre Arsenal se laisserait tenter par son recrutement, Liverpool demeure en pole position. C’est la norme de ces dernières semaines.

Barcola a déjà discuté avec Iraola Des mouvements sont attendus au PSG. A commencer par les transferts des deux internationaux français Lucas Digne et Maghnes Akliouche qui vont débarquer d’Aston Villa et de l’AS Monaco. En parallèle, le Paris Saint-Germain mise sur Mika Godts, le conseiller football Luis Campos s’étant déjà rapproché de lui au cours de la semaine dernière, les deux hommes ayant été aperçus à Porto. Mais ce n’est pas tout, Ferran Torres est également une opération sur laquelle le PSG travaille depuis plusieurs semaines. Le dossier Godts pourrait avoir des répercussions sur l’avenir de Barcola qui refuse de prolonger pour sa part. Et pour cause, Bradley Barcola se serait déjà entretenu avec Andoni Iraola, nouvel entraîneur de Liverpool. Un pas de plus vers son transfert sur les bords de la Mersey ?