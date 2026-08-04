NBA - Victime d'une thrombose comme Victor Wembanyama, Chris Bosh prévient le Français des risques sur sa santé : «J’ai failli mourir sur le coup et j’ai été ramené à la vie»

Comme Victor Wembanyama en février 2025, Chris Bosh avait lui aussi été victime d’une thrombose qui avait mis fin à sa carrière de joueur professionnel 10 ans plus tôt. L’ancien champion NBA avec le Miami Heat a insisté sur la nécessité pour le Français de suivre son traitement à la lettre, car une rechute n’est jamais très loin et il en a encore récemment fait l’expérience.
Si Victor Wembanyama vient d’atteindre les Finales NBA lors de sa troisième saison dans la ligue, sa carrière aurait pu prendre une tout autre tournure. En février 2025, une thrombose veineuse à l’épaule droite a été diagnostiquée chez le Français, une blessure qui avait mis un terme à sa saison prématurément. Un problème de santé qu’il faut prendre au sérieux, car si la star des San Antonio Spurs a pu reprendre sa carrière après plusieurs mois d’arrêt, ce n’est pas le cas de tout le monde.
Les conseils de Bosh à Wembanyama
En 2015, Chris Bosh avait lui aussi été contraint de rater une moitié de saison en raison d’un caillot sanguin dans l’un de ses poumons. Même chose l’année suivante, pour un autre caillot sanguin, cette fois dans une jambe. Champion NBA à deux reprises avec LeBron James au Miami Heat en 2012 et 2013, il avait finalement pris sa retraite sportive, à seulement 32 ans. Dans un entretien accordé à HoopsHype, il a conseillé Victor Wembanyama, insistant sur la nécessité qu’il respecte scrupuleusement son traitement.
« Qu’il veille à respecter scrupuleusement son traitement pour éviter que cela ne se reproduise »
« Quel conseil je lui donnerais ? Qu’il prenne ses médicaments. Qu’il veille à respecter scrupuleusement son traitement pour éviter que cela ne se reproduise, car il suffit d’une seule fois de plus. Ça m’est arrivé une fois de plus, puis deux fois, et je n’ai plus pu jouer. Donc je pense que pour lui, il faut simplement s’assurer qu’il fasse tout ce qui est nécessaire pour fluidifier son sang autant que possible et prendre soin de son corps en dehors des terrains », a déclaré Chris Bosh.
« Je pensais en avoir fini avec ça »
Car Victor Wembanyama n’est pas à l'abri d’une rechute, ce qui est arrivé encore récemment à l’ancien joueur des Toronto Raptors : « J’ai eu un épisode en janvier. J’ai failli mourir sur le coup et j’ai été ramené à la vie. Je ne plaisante pas. Oui. J’ai eu une autre embolie pulmonaire. C’était en janvier. Oui, oui, l’année dernière. Je suis resté à l’hôpital pendant une semaine. Mais il faut prendre ses médicaments. Donc, je prends mes médicaments tous les jours, je prends soin de moi tous les jours et je surveille mon état. Je veux dire, je n’ai pas eu de symptômes non plus, tu vois. Oui, il faut vivre avec ça pour le reste de sa vie. Je pensais en avoir fini avec ça. Ce n’est pas le cas. Donc, tu vois, il s’agit juste de m’assurer de bien respecter mon traitement. »