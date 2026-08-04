«J’étais complètement à la rue» : Des années plus tard, Zinedine Zidane raconte le calvaire qu’il a vécu après la Coupe du monde 1998

Axel Cornic

Que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraineur, Zinedine Zidane a tout gagné et surtout, a impressionné les foules. Mais même pour lui ça n'a pas toujours été simple et cela semble notamment avoir été le cas après la Coupe du monde 1998, où il a pourtant été le héros de la victoire de l'équipe de France.

Qui n'a jamais rêvé d'être Zizou ? Le natif de Marseille fait partie de ces joueurs rares, que tout le monde aime. Et cela s'est confirmé lorsqu'il a raccroché les crampons pour devenir entraineur au Real Madrid, puis plus récemment sélectionneur de l'équipe de France, succédant à son ancien coéquipier Didier Deschamps.

« J’ai voulu profiter de cette victoire, et j’ai mis huit mois à m’en remettre » Mais tout n'a pas été rose dans sa carrière et c'est Zinedine Zidane lui-même qui l'a avoué. « Après la Coupe du monde 98, j’étais complètement à la rue. J’ai voulu profiter de cette victoire, et j’ai mis huit mois à m’en remettre, huit mois pendant lesquels il a fallu travailler physiquement pour revenir à mon meilleur niveau, parce que j’en étais loin à ce moment-là » avait confié la star française, dans un entretien accordé à So Foot en 2013.

« J’étais anéanti et ça ne disparaît pas en une heure » « Même chose sur la fin : les deux dernières saisons à Madrid, quand on ne gagnait rien, c’était dur, physiquement, je n’y étais plus… » a poursuivi celui qui à l'époque n'avait même pas encore commencé à entrainer La Castilla, l'équipe réserve du Real Madrid. « Quand je rentrais chez moi et que je n’avais pu aider l’équipe à bien jouer, j’étais anéanti et je mettais beaucoup de temps à m’en remettre, ça ne disparaît pas en une heure. Dans ces moments-là, j’ai souffert… Tu as beau voir, si tu n’es plus là physiquement… ».