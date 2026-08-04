Transfert au PSG ou prolongation au FC Barcelone : Ferran Torres sort enfin du silence et laisse planer le doute sur son avenir !

Pierrick Levallet

Ferran Torres est au coeur de nombreuses spéculations sur le mercato. Alors que son contrat expire en juin 2027, le champion du monde 2026 serait dans le viseur du PSG. Le FC Barcelone, de son côté, envisagerait de lancer son offensive en septembre pour sa prolongation. L’attaquant de 26 ans est alors sorti du silence et a laissé planer le doute sur son avenir.

Ferran Torres fait l’objet de nombreuses rumeurs au sujet de son avenir. Sacré champion du monde avec l’Espagne cet été, l’attaquant de 26 ans est notamment sur les tablettes du PSG sur le mercato. Le club de la capitale aimerait mettre la main sur le joueur du FC Barcelone pour remplacer Gonçalo Ramos, parti à l’AC Milan. Son profil plairait à Luis Enrique, qui le connaît déjà pour l’avoir eu sous ses ordres lorsqu’il officiait sur le banc de la Roja. Mais le club catalan n’envisagerait pas vraiment un départ cet été.

«On ne sait pas ce qui peut arriver» Selon la presse espagnole, le FC Barcelone souhaiterait même prolonger le contrat de Ferran Torres, qui expire en juin 2027. Mais entre le mercato et le fair-play financier, les Blaugrana attendraient septembre pour passer à l’action. Le champion du monde 2026 a alors été invité à sortir du silence concernant son avenir. Et le joueur du Barça a laissé planer le doute. « Maintenant, j’ai un contrat au FC Barcelone... Mais honnêtement, dans le football, on ne sait pas ce qui peut arriver » a expliqué Ferran Torres à NBC.

Le FC Barcelone attendrait que Ferran Torres réclame son transfert L’international espagnol ne fermerait ainsi aucune porte, et cela laisserait donc une chance au PSG de le recruter. Le FC Barcelone, de son côté, attendrait que Ferran Torres réclame lui-même son transfert pour envisager un tel départ. Pour le moment, ce ne serait pas le cas. Et tant que le joueur de 26 ans ne fera pas la demande, le club culé n’envisagerait pas un départ cet été. Le PSG, de son côté, se tiendrait à l’affût et avancerait sur d’autres dossiers en attendant.