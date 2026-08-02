Le FC Barcelone refuse le transfert de Ferran Torres : «Deux autres noms» sont déjà ciblés par le PSG sur le mercato !

Pierrick Levallet

Après le départ de Gonçalo Ramos, le PSG s’est mis en quête d’un nouvel attaquant sur le mercato. Le club de la capitale aurait ainsi jeté son dévolu sur Ferran Torres. Seulement, le FC Barcelone refuse pour le moment de se séparer de son champion du monde. Mais pas de panique pour les Rouge-et-Bleu qui auraient deux autres noms sur leur liste pour se renforcer en attaque.

Cet été, le PSG a perdu quelques joueurs sur le mercato. Le club de la capitale s’est notamment séparé de Gonçalo Ramos, transféré à l’AC Milan. Depuis, les Rouge-et-Bleu se sont mis en quête d’un nouvel attaquant sur le marché des transferts. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens auraient coché le nom de Ferran Torres sur leur liste. Le profil du champion du monde 2026 plairait à Luis Enrique, qui l’a déjà eu sous ses ordres lorsqu’il officiait sur le banc de l’Espagne. Seulement, le FC Barcelone s’opposerait pour le moment au départ du joueur de 26 ans. Les pensionnaires de la Ligue 1 auraient toutefois activé d’autres pistes sur le mercato.

Ferran Torres n’est pas le seul joueur ciblé par le PSG en attaque « Le PSG s’est fait de l’argent en vendant quelques joueurs. Kang-In Lee est parti, et son remplaçant est Maghnes Akliouche. Gonçalo Ramos est parti à l’AC Milan, ils cherchent donc un autre joueur capable de jouer à ce poste. Le joueur qu’ils aiment est Ferran Torres. Ce n’est pas le seul, il y a deux autres noms sur la liste. Le PSG discute avec les agents du joueur. Du côté de Barcelone, ils ne veulent pas vendre Ferran Torres cet été. La seule façon pour Ferran Torres de partir est si le joueur va voir sa direction et réclame son transfert. Mais pour le moment, la position du Barça est qu’ils ne veulent pas le vendre » a révélé Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.

De Ketelaere et Kroupi étaient évoqués au PSG récemment Il faut dire que Ferran Torres n’a pas été le seul nom évoqué du côté du PSG cet été. Le club de la capitale garderait également un œil sur la situation de Charles De Ketelaere, sous contrat jusqu’en juin 2028 à l’Atalanta Bergame. Celui d’Eli Junior Kroupi (Bournemouth) a également été mentionné, mais sa récente blessure a changé pas mal de choses sur ce dossier.