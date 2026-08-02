Toujours pas de recrue et une nouvelle piste à oublier, l’OM va de déception en déception sur le mercato

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En raison de ses problèmes financiers, l’OM a déjà dû renoncer à plusieurs pistes depuis l’ouverture du mercato estival et une nouvelle pourrait bien lui échapper. Si un intérêt pour El Bilal Touré était évoqué ces derniers jours, l’attaquant de l’Atalanta serait de plus en plus proche de rejoindre Parme, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Le mois d’août a débuté samedi, mais aucune recrue n’est pour le moment arrivée à l’OM. Une anomalie en comparaison avec les précédents mercatos, qui s’explique par le besoin du club de vendre et alléger sa masse salariale avant de pouvoir recruter. Mais même dans ce sens, les dirigeants marseillais semblent avoir des difficultés, seuls Mason Greenwood (24 ans), Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans) et Hamed Junior Traoré (26 ans) étant partis jusqu’à présent.

Grégory Lorenzi a dû renoncer à plusieurs pistes Pour se renforcer, l’OM privilégie des opérations à moindre coût, telles que des arrivées libres ou bien des prêts, mais même pour cela, ses problèmes financiers limitent la marge de manœuvre de Grégory Lorenzi. Selon La Provence, la directeur sportif marseillais a dû renoncer à Marcin Bulka (26 ans, Neom FC) et Lutsharel Geertruida (26 ans, RB Leipzig). Même chose en ce qui concerne Jean-Clair Todibo (26 ans, West Ham), d’après La Minute OM, et une autre option risque de lui échapper, à en croire les dernières informations venues d’Italie.

El Bilal Touré se rapproche de Parme Ces derniers jours, un intérêt de l’OM pour El Bilal Touré était évoqué dans la presse italienne. Selon Alfredo Pedulla, l’attaquant âgé de 24 ans n’a pas été retenu dans le groupe qui sera opposé au Feyenoord Rotterdam ce dimanche en match amical, car il devrait quitter l’Atalanta très bientôt. L’ancien joueur du Stade de Reims aurait trois propositions sur la table : Parme, l’OM et un autre club étranger, mais pencherait en faveur de la première. D’après Gianluca Di Marzio, les négociations seraient à un stade avancé et Parme serait en passe de trouver un accord avec l’Atalanta pour El Bilal Touré.