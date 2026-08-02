Transfert de Zion Suzuki : Fabrizio Romano dévoile la première «offre officielle» du PSG pour le remplaçant espéré de Lucas Chevalier !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cela pourrait être l’un des transferts surprises du PSG cet été. Alors que l’avenir de Lucas Chevalier est encore incertain, le club parisien travaille sur l’arrivée du gardien japonais Zion Suzuki. Le portier de 23 ans, titulaire lors de la dernière Coupe du Monde, pourrait prochainement rejoindre les doubles champions d’Europe en titre, qui ont transmis une première offre de plus de 30M€ à Parme.

Le mercato estival du PSG s’accélère. Le club de la capitale avance sur plusieurs dossiers en même temps. Si Mika Godts (Ajax Amsterdam) ou encore Ferran Torres (FC Barcelone) pourraient prochainement rejoindre les doubles champions d’Europe en titre, le PSG avance également sur le transfert de Zion Suzuki. Âgé de 23 ans, le gardien s’est révélé cet été en réalisant de belles performances avec le Japon durant la Coupe du Monde 2026. Évoluant à Parme, Suzuki est considéré comme une belle promesse au poste de gardien de but, alors que la situation de Lucas Chevalier reste incertaine.

Rebondissement dans l’avenir de Lucas Chevalier En effet, le gardien français, grande déception de la saison dernière, pourrait finalement quitter Paris alors que certains clubs comme la Juventus sont intéressés par son profil. Pourtant, il y a encore quelques semaines, la tendance était plutôt à ce que Lucas Chevalier réalise une deuxième saison au PSG. « Lucas Chevalier reste au PSG. Le jeune gardien a longuement échangé avec Luis Enrique à plusieurs reprises. Il a été rassuré et a décidé de se donner une chance de redevenir numéro 1 », a indiqué le journaliste de Canal + Olivier Tallaron, rejoint par Abdellah Boulma. « Lucas Chevalier devrait normalement rester au PSG. (…) C’est l’information que j’ai, il veut rester. Attention quand même, on va voir quelle sera la position du PSG. Si tant est qu’il s’en aille, il va falloir que le PSG aille récupérer un autre gardien de dimension internationale pour concurrencer Safonov », confiait également le journaliste.

Le PSG offre 33M€ à Parme pour Zion Suzuki En interne, le PSG indiquait également que Lucas Chevalier ne souhaitait pas partir cet été. « Il nous a dit avant la Coupe du monde qu'il voulait rester. Et on était très contents de l'entendre. On verra si ce sera toujours le cas. Dans un mercato, tout est possible », indiquait ainsi une source interne du club auprès de l’Equipe. En attendant, concernant le dossier Zion Suzuki, le PSG a commencé à agir. A en croire les dernières indiscrétions du journaliste Fabrizio Romano, Paris a transmis une première offre auprès de Parme. Cette dernière se situe à un montant de 33M€. Le club parisien tient désormais la corde dans le dossier du Japonais, qui a d’ailleurs vu le PSG lui présenter son projet. Un projet, qui comme le rappelle Fabrizio Romano, est conditionné directement à l’avenir de Lucas Chevalier.