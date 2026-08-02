Mercato - PSG : Zion Suzuki va signer et repartir dans la foulée ? Le scénario surprise réservé au gardien japonais a fuité !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a pris le lead dans la course à la signature de Zion Suzuki. Que ce soit Newcastle ou bien la Juventus, les clubs anglais et italien semblent avoir déposé les armes face au double champion d'Europe. Néanmoins, la Vieille Dame prendrait cette opération différemment avec d'éventuelles négociations avec le PSG pour un prêt sec d'une saison hypothétique du gardien du Japon et de Parme une fois son transfert bouclé. C'est la grosse information de la presse italienne ce dimanche.

« Alessandro Longoni s’engage avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2031. Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée du gardien de but italien Alessandro Longoni. Âgé de 18 ans, le natif de Côme s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031. Il portera le numéro 16 ». Ce communiqué du PSG date du 6 juillet dernier. Et officiellement, Alessandro Longoni reste l'unique recrue estivale du double champion d'Europe. Certes, les dirigeants parisiens se sont mis d'accord avec Lucas Digne et Maghnes Akliouche, mais aucune communication du club n'est à signaler pour le moment. Officiellement, le PSG n'a recruté qu'Alessandro Longoni.

Mika Godts et Zion Suzuki, les deux dossiers chauds du moment du PSG Ce qui n'empêche par le comité directeur du Paris Saint-Germain de continuer à travailler en coulisses sur divers dossiers d'ici la clôture du mercato estival. En plus de l'opération surprise Mika Godts, attaquant belge de 21 ans de l'Ajax Amsterdam aperçu à Porto en fin de semaine avec le conseiller football du PSG Luis Campos, qui a été dévoilée par le journaliste Fabrizio Romano et différents médias vendredi soir, le Paris Saint-Germain avance ses pions dans le dossier Zion Suzuki. Le 21 août prochain, le portier des Samurai Blue pourrait fêter son 24ème anniversaire en tant que joueur du PSG. Le gardien de Parme sort d'une Coupe du monde avec le Japon et pourrait changer d'air en s'engageant chez le double champion d'Europe. Zion Suzuki est en route pour le Paris Saint-Germain selon la presse italienne.

Transfert de Zion Suzuki de Parme au PSG avant d'être prêté à la Juventus... Tuttosport dévoile ce dimanche que le transfert de l'international japonais serait en très bonne voie. Pour autant, il se pourrait que le PSG effectue un investissement pour l'avenir et pas à effet immédiat contrairement aux 40M€ et 15M€ de bonus déboursés au LOSC pour Lucas Chevalier l'été dernier. Le recrutement de Zion Suzuki serait susceptible de déboucher sur un départ pour un prêt sec d'une saison à la Juventus afin de continuer sa progression dans un rôle plus central qu'au PSG. La Vieille Dame prévoirait déjà de solliciter le champion de France afin de mener à bien ce prêt une fois son transfert entériné. Sinon, une autre option serait à l'étude dans les bureaux des dirigeants piémontais.

...ou bien Suzuki au PSG et Lucas Chevalier à la Juventus Alors que la Juventus est en passe de faire de Randal Kolo Muani sa nouvelle recrue, l'attaquant du PSG ayant atterri ce dimanche matin à l'aéroport de Turin, un autre membre du vestiaire du Paris Saint-Germain aurait des chances de l'y rejoindre : Lucas Chevalier. Déclassé au cours de la saison dernière, passant de successeur de Gianluigi Donnarumma à remplaçant de sa doublure Matvey Safonov, l'international français qui a été privé de Coupe du monde 2026 en raison de son temps de jeu famélique au PSG intéresserait la Juventus en cas d'échec auprès du club parisien pour le futur prêt de Zion Suzuki. Sky Sport confirme la tendance dessinée par Tuttosport : Suzuki au PSG, Chevalier à la Juventus ou bien l'inverse avec une continuité de Chevalier à Paris et un prêt du Japonais à la Juve.