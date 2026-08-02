Ce n'est plus arrivé depuis 48 ans, le projet ambitieux de Khvicha Kvaratskhelia avec le PSG !

Le 30 mai dernier, le Paris Saint-Germain parvenait à conserver son titre de champion d'Europe s'offrant Arsenal aux tirs au but (1-1 puis 4-3 au terme de la séance). Un trophée qui venait ponctuer une campagne totalement folle statistiquement parlant pour Khvicha Kvaratskhelia. La Coupe du monde s'est déroulée sans qu'un autre favori se détache concrètement dans la course au Ballon d'or 2026. De quoi donner espoir à l'international géorgien qui n'y a pas participé de succéder à Kevin Keegan 48 ans après.
90 minutes et une victoire face au Bahreïn avec un but marqué (2-0), et puis c'est tout. Voici le bilan de Khvicha Kvaratskhelia lors de la fenêtre internationale du mois de juin avec la Géorgie avant le début de la Coupe du monde 2026 à laquelle il n'a pas pu participer faute d'une qualification de la sélection entraînée par Willy Sagnol. C'est son coéquipier espagnol du PSG Fabian Ruiz qui est parvenu à soulever le trophée au MetLife Stadium.
«Aujourd'hui, c'est le favori du Ballon d'Or, mais il ne l'aura pas parce qu'il est Géorgien»
Et cette absence sur la plus belle scène du football de sélection avec la Géorgie pourrait bien avoir hypothéquer ses chances de succéder à Ousmane Dembélé pour le Ballon d'or 2026. C'était du moins l'avis partagé par le journaliste Walid Acherchour lors d'un live pour le Winamax FC en mai dernier lors de la dernière ligne droite de la campagne victorieuse du Paris Saint-Germain en Ligue des champions.
« Aujourd'hui, c'est le favori du Ballon d'Or, mais il ne l'aura pas parce qu'il est Géorgien. C'est l'homme de la Ligue des champions 2025/2026. C'est le favori du Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur de la Ligue des champions. C'est LE joueur. Il a joué deux fois trois mois au PSG parce que j'annule ce qu'il s'est passé de septembre à décembre. Sur ces six mois cumulés, il a dépassé la legacy de Mbappé. Avec le PSG en Ligue des champions, le nombre d'images qu'il a, il faut le faire parce que pour Mbappé, la banque à images est énorme au PSG. Le mec ce qu'il fait que ce soit contre Aston Villa, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Bayern Munich... c'est sensationnel ! On est chez les fous ! Ce que fait Kvaratskhelia en terme de prestance, de présence et de leadership, c'est sensationnel ».
Khvicha Kvaratskhelia a mis tout le monde d'accord en Ligue des champions
Les éloges de Walid Acherchour font sens tant le numéro 7 du Paris Saint-Germain a marqué les esprits lors de la phase à élimination directe de la campagne de Ligue des champions 2025/2026. But contre l'AS Monaco en 1/16ème de finale retour, 3 buts et une passe décisive pendant la double confrontation face à Chelsea. Un but et une passe décisive au tour suivant contre Liverpool, deux buts et une passe décisive en demi-finale contre le Bayern Munich avant d'obtenir le penalty de l'égalisation du PSG contre Arsenal en finale (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). Intraitable. Des performances qui lors d'une saison sans compétition majeure de sélections faisaient naturellement de lui un candidat sérieux au Ballon d'or, mais la Coupe du monde 2026 s'est déroulée sur le sol américain entre le 11 juin et le 19 juillet.
Seul Kevin Keagan en 1978 avait raflé le Ballon d'or sans avoir joué la Coupe du monde cette année-là
Cependant, comme souligné par L'Equipe dans ses colonnes du jour, tout ne semble pas perdu pour Khvicha Kvaratskhelia dans cette quête du Saint-Graal individuel dans le football. Aucun favori ne s'est détaché au terme de cette Coupe du monde et les votes pourraient être partagés entre Rodri qui a été capitaine de l'équipe victorieuse du Mondial : l'Espagne, ou encore le meilleur buteur Kylian Mbappé, les finalistes Lionel Messi, Lamine Yamal, Fabian Ruiz ou bien Harry Kane, Michael Olise et Ousmane Dembélé. Cette situation permet à Khvicha Kvaratskhelia de continuer à croire en ses capacités à être sacré le lundi 26 octobre à Londres, une délocalisation exceptionnelle la cérémonie se déroulant habituellement à Paris afin de fêter l'anniversaire du premier lauréat Stephen Matthews. Ce serait pour lui une prouesse presque inédite puisque l'unique fois où un autre joueur avait été sacré Ballon d'or sans avoir disputé la Coupe du monde la même année fut Kevin Keegan en 1978, soit 48 ans en arrière...