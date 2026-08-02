Ce n'est plus arrivé depuis 48 ans, le projet ambitieux de Khvicha Kvaratskhelia avec le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le 30 mai dernier, le Paris Saint-Germain parvenait à conserver son titre de champion d'Europe s'offrant Arsenal aux tirs au but (1-1 puis 4-3 au terme de la séance). Un trophée qui venait ponctuer une campagne totalement folle statistiquement parlant pour Khvicha Kvaratskhelia. La Coupe du monde s'est déroulée sans qu'un autre favori se détache concrètement dans la course au Ballon d'or 2026. De quoi donner espoir à l'international géorgien qui n'y a pas participé de succéder à Kevin Keegan 48 ans après.

90 minutes et une victoire face au Bahreïn avec un but marqué (2-0), et puis c'est tout. Voici le bilan de Khvicha Kvaratskhelia lors de la fenêtre internationale du mois de juin avec la Géorgie avant le début de la Coupe du monde 2026 à laquelle il n'a pas pu participer faute d'une qualification de la sélection entraînée par Willy Sagnol. C'est son coéquipier espagnol du PSG Fabian Ruiz qui est parvenu à soulever le trophée au MetLife Stadium.

«Aujourd'hui, c'est le favori du Ballon d'Or, mais il ne l'aura pas parce qu'il est Géorgien» Et cette absence sur la plus belle scène du football de sélection avec la Géorgie pourrait bien avoir hypothéquer ses chances de succéder à Ousmane Dembélé pour le Ballon d'or 2026. C'était du moins l'avis partagé par le journaliste Walid Acherchour lors d'un live pour le Winamax FC en mai dernier lors de la dernière ligne droite de la campagne victorieuse du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. « Aujourd'hui, c'est le favori du Ballon d'Or, mais il ne l'aura pas parce qu'il est Géorgien. C'est l'homme de la Ligue des champions 2025/2026. C'est le favori du Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur de la Ligue des champions. C'est LE joueur. Il a joué deux fois trois mois au PSG parce que j'annule ce qu'il s'est passé de septembre à décembre. Sur ces six mois cumulés, il a dépassé la legacy de Mbappé. Avec le PSG en Ligue des champions, le nombre d'images qu'il a, il faut le faire parce que pour Mbappé, la banque à images est énorme au PSG. Le mec ce qu'il fait que ce soit contre Aston Villa, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Bayern Munich... c'est sensationnel ! On est chez les fous ! Ce que fait Kvaratskhelia en terme de prestance, de présence et de leadership, c'est sensationnel ».

Khvicha Kvaratskhelia a mis tout le monde d'accord en Ligue des champions Les éloges de Walid Acherchour font sens tant le numéro 7 du Paris Saint-Germain a marqué les esprits lors de la phase à élimination directe de la campagne de Ligue des champions 2025/2026. But contre l'AS Monaco en 1/16ème de finale retour, 3 buts et une passe décisive pendant la double confrontation face à Chelsea. Un but et une passe décisive au tour suivant contre Liverpool, deux buts et une passe décisive en demi-finale contre le Bayern Munich avant d'obtenir le penalty de l'égalisation du PSG contre Arsenal en finale (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). Intraitable. Des performances qui lors d'une saison sans compétition majeure de sélections faisaient naturellement de lui un candidat sérieux au Ballon d'or, mais la Coupe du monde 2026 s'est déroulée sur le sol américain entre le 11 juin et le 19 juillet.