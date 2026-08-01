Un avenir en politique pour Khvicha Kvaratskhelia après son aventure au PSG ? L'idée est lancée en Géorgie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Devenu l’un des joueurs majeurs du PSG sous les ordres de Luis Enrique, Khvicha Kvaratskhelia est une icône absolue dans son pays. En Géorgie, le numéro 7 parisien est tellement adulé que certains aimeraient le voir mener une carrière politique après sa carrière comme d’autres anciens joueurs géorgiens. Explications.

En janvier 2025, le PSG réalisait sans doute l’un des transferts les plus importants de son histoire. En déboursant 70M€, le club parisien finalisait le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Rapidement, le nouveau numéro 7 du PSG s’est imposé comme un titulaire indiscutable du onze de Luis Enrique. Déjà important lors du premier sacre parisien en Ligue des Champions, le Géorgien a enchaîné avec une saison 2025-2026 exceptionnelle. Élu meilleur joueur de la C1, et auteur de dix buts sur la compétition, « Kvara » a terrorisé les défenses adverses.

« Aujourd’hui, le peuple est réuni autour du foot et de Kvara. Et pour gagner les élections, il faut avoir l’amour du peuple » Si désormais, Kvaratskhelia fait partie des joueurs iconiques du Parc des Princes, en Géorgie, cela fait déjà bien longtemps que le joueur de 25 ans est adulé. Déjà capitaine de sa sélection, le joueur du PSG est un dieu vivant pour les Géorgiens. Au pays, certains aimeraient même le voir potentiellement comme un futur président de la République. « Aujourd’hui, le peuple est réuni autour du foot et de Kvara. Et pour gagner les élections, il faut avoir l’amour du peuple… », estime Vakhtang, entrepreneur géorgien dans le BTP auprès du Parisien.

« Le monde entier connaît maintenant la Géorgie » Car en Géorgie, plusieurs anciens footballeurs occupent aujourd’hui des postes importants dans la vie politique du pays. C’est notamment le cas de Mikheïl Kavelachvili, actuel président, ayant porté les couleurs du Dinamo Tbilissi, ou encore du maire de la capitale géorgienne Kakhaber Kaladze, passé par l’AC Milan et ancien capitaine de la sélection nationale. Grâce à la star du PSG, « le monde entier connaît maintenant la Géorgie » selon Vakhtang. « Jusqu’à présent, le pays était uniquement connu pour ses problèmes politiques, ses régions séparatistes (l’Ossétie du sud et l’Abkhazie, soit 20 % du territoire, sont occupés par la Russie depuis la guerre de 2008). Khvicha montre à la planète une autre facette », se réjouit ce dernier auprès du quotidien.