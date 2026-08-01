«J’avais bâti l’équipe autour de lui» : Vingt ans plus tard, Raymond Domenech se livre sur sa relation avec Zinédine Zidane

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi, Zinédine Zidane a été officiellement intronisé en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Alors que le journal l’Equipe a retracé son parcours de joueur avec les Bleus, son ancien sélectionneur Raymond Domenech s’est livré sur la nature de sa relation avec l’ancien numéro 10, qu’il a eu sous ses ordres notamment lors de la fameuse Coupe du Monde 2006.

Une légende est de retour. Comme attendu depuis plusieurs mois déjà, Zinédine Zidane s’est officiellement engagé en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France jusqu’en 2030 ce mardi. Avec « Zizou », les Bleus sont désormais menés par ce qui est sans doute la plus grande légende de l’histoire de la sélection française. L’occasion rêvée pour le journal l’Equipe de retracer le parcours de Zidane en tant que joueur avec l’équipe de France. Comme l’a rappelé le quotidien sportif à travers toute une série de témoignages, Zidane s’est toujours bien entendu avec ses différents sélectionneurs. Si évidemment, ce dernier disposait d’une relation privilégiée avec Aimé Jacquet, son entente avec le controversé Raymond Domenech aurait été également cordiale.

« J'avais bâti l'équipe autour de lui et il le savait » Auprès de l’Equipe, Raymond Domenech, récemment mis sous le feu des projecteurs par le documentaire Netflix sur le triste épisode du fiasco de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, s’est ainsi exprimé sur sa relation avec Zinédine Zidane. « Notre relation était empreinte de respect mutuel. Nous sommes tous les deux des gens plutôt taiseux donc nous n'avons jamais eu besoin de trop parler pour se comprendre. Le lien était facile entre lui et moi et avec le reste du staff. J'avais bâti l'équipe autour de lui et il le savait. Nous avons eu un échange avec le groupe sur le débat récurrent : "Un ou deux attaquants avec ZZ ?" Et tout le monde avait compris qu'il fallait lui permettre d'être le vrai patron technique sur le terrain », a-t-il confié.

« Il est arrivé avec beaucoup d'envie, sa démarche était forte, ça m'a touché » Dans le passé, l’ancien numéro 10 de légende s’était également exprimé sur Domenech. « Nous avons eu plusieurs discussions ensemble. Il est venu à Madrid, je l'ai vu à Paris. Il est arrivé avec beaucoup d'envie, sa démarche était forte, ça m'a touché. Mais il faut comprendre que pour moi, cela vient de plus loin que ça. Les Bleus, c'est tout pour moi, l'équipe de France, c'est ce qui m'est arrivé de mieux », confiait ainsi Zinédine Zidane. Vingt ans après la Coupe du Monde 2006 et une finale controversée réalisée par le capitaine de l’équipe de France, Raymond Domenech assure que cet épisode du coup de boule sur Marco Materazzi n’a pas provoqué de réactions négatives dans le vestiaire.