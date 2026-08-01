Luis Enrique est «séduit» : Comment l’entraîneur du PSG va tenter de faire de Maghnes Akliouche un grand joueur ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après plusieurs semaines de négociations, le PSG et l’AS Monaco sont tombés d’accord pour le transfert de Maghnes Akliouche. L’international Français de 24 ans va rejoindre le club parisien contre 50M€. De son côté, Luis Enrique est déjà conquis par le profil du milieu offensif, et prépare sans doute un plan afin d’en faire un très grand joueur à Paris. Analyse.

Un premier gros transfert en attaque pour le PSG. Le club parisien, qui a récemment vendu Kang-In Lee du côté de l’Atlético de Madrid, va débourser 50M€ afin de recruter Maghnes Akliouche. Convoité de longue date par le club de la capitale, le milieu offensif âgé de 24 ans avait choisi de rejoindre le PSG depuis de longues semaines. Après avoir vu plusieurs offres être repoussées par le club monégasque, les dirigeants parisiens ont donc réussi à trouver un accord et désormais, l’officialisation de la venue de l’international Français n’est plus qu’une question d’heures…

Un ailier droit au profil particulier A Paris, Maghnes Akliouche va intégrer le système de Luis Enrique. D’après les dernières indiscrétions du Parisien, le coach espagnol du PSG est déjà séduit par le profil du joueur né en 2002. Luis Enrique va certainement modeler Akliouche à sa façon, et a sans doute déjà prévu un plan bien précis avec un joueur assez unique. Pas très rapide, le joueur formé à Monaco est excellent balle au pied. Doté d’une belle conduite de balle, ce dernier brille également de par son intelligence de jeu, sachant parfaitement s’installer entre les lignes adverses.

« Sa qualité, c'est de bien se positionner entre les lignes et comme il est très mobile dans le jeu, il est difficilement prenable » « Sur un côté, il n'a pas la qualité dans les un-contre-un du joueur excentré. Il est dangereux quand il est intérieur, qu'il rentre sur son pied gauche. Sa qualité, c'est de bien se positionner entre les lignes et comme il est très mobile dans le jeu, il est difficilement prenable. Il a une qualité de jeu sans ballon qui est intéressante », expliquait notamment Frédéric Barilaro, l’un de ses anciens entraîneurs chez les jeunes dans les colonnes de l’Equipe. Depuis le départ de Lee, le PSG cherchait justement un ailier droit gaucher capable de venir s’incorporer dans le cœur du jeu. Avec Maghnes Akliouche, c’est chose faite.