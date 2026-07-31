Nasser Al-Khelaïfi bientôt président de la FIFA ? Le boss du PSG lâche sa réponse pour la succession de Gianni Infantino

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis la Coupe du Monde 2026, le président de la FIFA Gianni Infantino est plus que jamais controversé. Au sein de l’instance, plusieurs membres militent pour que Nasser Al-Khelaïfi devienne le nouveau président. Mais ce vendredi, le dirigeant majeur du PSG a affirmé par le biais de l’un de ses porte-paroles qu’il n’envisageait absolument pas cette option.

Rien ne va plus du côté de la FIFA. Depuis plusieurs heures, certains membres de l’instance ont décidé de quitter leur poste en réaction à une politique jugée incompréhensible de la part du président Gianni Infantino. Depuis peu, ce dernier a mis en place un projet de vendre les parts de la Coupe du Monde à des investisseurs privés, ce qui a généré rapidement une vague de réactions fortes. Son conseiller principal Carlos Cordeiro a notamment démissionné avec effet immédiat. Le dirigeant américain a estimé ne « pas pouvoir rester les bras croisés » face à ce projet qu'il qualifie de « mauvaise affaire pour le football ». « Que les choses soient claires : je n'ai pris aucune part à cette proposition, et je m'y oppose sans équivoque », a également ajouté Carlos Cordeiro. Une réaction significative de l’ambiance régnant actuellement au sein de la FIFA…

Nasser Al-Khelaïfi en candidat pour la présidence de la FIFA ? Et afin de pouvoir contrecarrer les plans de Gianni Infantino, plusieurs membres militeraient en interne pour une candidature de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence de la FIFA en 2027. Une information révélée par certains médias comme le Telegraph ou Politico. Déjà président du PSG, de l’EFC (anciennement ECA) et réputé pour avoir été l’un des piliers de la lutte contre la Super League, Nasser Al-Khelaïfi devrait en cas de candidature, renoncer à ses différents postes. Cependant, entrer en campagne contre Gianni Infantino ne semble clairement pas intéresser le dirigeant parisien qui par l’intermédiaire de l’un de ses porte-parole, a réfuté cette option ce vendredi.

« M. Al-Khelaifi n'a absolument aucune ambition, aucune intention et aucun intérêt pour ce poste à la FIFA » « M. Al-Khelaifi n'a absolument aucune ambition, aucune intention et aucun intérêt pour ce poste à la FIFA ni pour tout ce battage médiatique ; il continuera au contraire à soutenir, discrètement et de manière constructive, toutes les institutions du football mondial et européen », assure ce dernier auprès de l’Equipe. Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi semble très bien installé dans sa position actuelle, et ne devrait pas bouger. Une bonne nouvelle pour le PSG, mais également pour l’EFC, qui a récemment pris position contre la politique agressive de Gianni Infantino.