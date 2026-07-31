Rumeurs de relations entre deux champions du monde espagnols : Il répond à l’emballement sur les réseaux sociaux, «un homme sûr de lui n’a pas peur de montrer son affection à un ami»

Alexis Brunet

Cet été, l’Espagne a remporté la Coupe du monde en s’imposant 1-0 en prolongation contre l'Argentine. Par la suite, les hommes de Luis De La Fuente sont partis en vacances et certains ont partagé quelques jours ensemble à l’image de Ferran Torres et Marcos Llorente. Les deux hommes sont très proches et des rumeurs ont commencé à fleurir sur les réseaux sociaux et le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid a dû prendre la parole.

Alors que Lionel Messi se voyait déjà remporter sa deuxième Coupe du monde de suite, l’Espagne en a décidé autrement. Le 19 juillet dernier, la Roja s’est imposée 1-0 en prolongation lors de la finale du mondial et a donc mis la main une deuxième fois sur le trophée. Après cette joie intense, les joueurs de Luis De La Fuente ont le droit à des vacances bien méritées et certains sont partis entre compatriotes.

Ferran Torres est parti en vacances avec Marcos Llorente Unique buteur de la finale face à l’Argentine, Ferran Torres profite de ses vacances qu’il a en partie partagées avec Marcos Llorente. Les deux hommes sont de grands amis en plus d’être coéquipiers en sélection et cela fait parler. L’attaquant et le milieu ont publié plusieurs photos où ils se montrent très proches en s’embrassant amicalement et en se faisant des câlins, et cela leur a valu de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Certains internautes s’imaginent une relation entre les deux joueurs et d’autres se moquent tout simplement de leur proximité amicale avec des commentaires offensants.

Marcos Llorente prend la parole sur Instagram Cela a trop duré pour Marcos Llorente qui a décidé de prendre la parole sur le sujet. Alors qu’il organisait une session de questions-réponses sur son compte Instagram, le milieu de terrain a répondu à l’interrogation suivante : « Pourquoi penses-tu que les gens ont fait tout un scandale parce que Ferran t’a pris dans ses bras ? » Le milieu de terrain se dit surpris de la réaction des gens. « Ça me surprend qu’en 2026, le fait que deux hommes se témoignent de l’affection suscite encore le débat. Mais quand je vois l’état d’esprit ambiant, je comprends. Pour moi, il n’y a rien de plus masculin qu’un homme sûr de lui, qui n’a pas peur de montrer son affection à un ami. »