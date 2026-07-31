L'EQUIPE du Soir change quasiment tous ses chroniqueurs : Pour Pierre Ménès, c'est un excellent choix

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais acté, L'EQUIPE du Soir a lancé un large remaniement des ses équipes et a déjà annoncé s'être séparé de nombreux chroniqueurs. Plusieurs changements sont attendus dans l'émission, et Pierre Ménès semble être assez réceptif à ce qui va être mis en place dans l'émission phare de La Chaîne L'EQUIPE.

C'est la fin d'une ère pour L'EQUIPE du Soir. Le célèbre talk show de La Chaîne L'EQUIPE va connaître de sérieux changements à la rentée. « L'émission va beaucoup changer », a même lâché Olivier Ménard avant de rendre l'antenne pour la dernière de la saison au lendemain de la finale de la Coupe du monde. « C'est les vacances pour nous, les amis ! Simplement, quelques mots pour remercier pour services rendus, pour leur intelligence, pour le bonheur de partager un moment de sport avec eux, Johan Micoud et Éric Blanc que je salue bien bas, ainsi que Régis Testelin », a également précisé le présentateur du talk-show.

L'EQUIPE du Soir se sépare d'une dizaine de chroniqueurs Mais les noms cités par Olivier Ménard ne seront pas les seuls à partir. En effet, c'est une revue d'effectif beaucoup plus large qui a été lancée. Ainsi, en plus de Johan Micoud, Eric Blanc et Régis Testelin, L'EQUIPE du Soir se sépare de Raymond Domenech, Régis Brouard ou Jérôme Alonzo, mais également les journalistes Guillaume Dufy, Hervé Penot, Bernard Lions, Grégory Schneider, Philippe Sanfourche, Dominique Séverac ou encore Sébastien Tarrago. Un choix présenté comme « purement éditorial » par Vincent Broussard, directeur de La Chaîne L'EQUIPE, qui annonce également auprès de TV Magazine « de nouveaux rendez-vous et plus de rythme, tout en gardant ce qui fait son sel : un talk avec du tempérament, où on dit les choses ».

Le patron de La Chaîne L'EQUIPE justifie son choix Mais le principal changement concernera donc les chroniqueurs présents à l'antenne puisque la volonté de La Chaîne L'EQUIPE est désormais d'instauré une parité plus large. « Il faut viser la parité, être très volontariste et j’ai décidé de l’être. Il y a eu trop de beaux discours. Sur la saison, sur les trois quotidiennes, il doit y avoir globalement un équilibre. Dans L’Équipe du Soir par exemple, six mecs autour de la table, ça n’arrivera plus », promettait ainsi Vincent Broussard dans les colonnes de L'EQUIPE. C'est ainsi que sans surprise, Nicole Abar est pour le moment la seule recrue officielle pour L'EQUIPE du Soir. L'ancienne joueuse professionnelle est également la fondatrice de l’association Liberté aux joueuses (L.A.J) qui a pour objectif de s'engager dans la lutte pour l’égalité filles-garçons et femmes-hommes dans le sport. Elle semble donc avoir le profil parfait pour la nouvelle version du talk show dans lequel « six mecs autour de la table, ça n’arrivera plus », selon Vincent Broussard. En plus de Nicole Abar, Virginie Sainsily et Pia Clémens ont été conservés, ce qui va dans le sens d'une plus grande parité. Elles seront accompagnées par Dave Apadoo, Hugo Guillemet, Vincent Duluc, Ludovic Obraniak et Vikash Dhorasoo. En attendant d'autre recrues.