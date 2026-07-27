L'EQUIPE du Soir change tout et officialise sa nouvelle recrue : «Une femme de caractère» rejoint l'émission !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Emission phare de la Chaîne L'EQUIPE, le talk show L'EQUIPE du Soir va connaître un sacré remaniement avec le départ de nombreux chroniqueurs et non des moindres, et l'arrivée d'une nouvelle recrue à savoir Nicole Abar, présentée comme «une femme de caractère» par certains médias.

L'EQUIPE du Soir a conclu sa saison la semaine dernière au lendemain de la finale de la Coupe du monde 2026 remportée par l'Espagne contre l'Argentine (1-0), et à la rentrée, le talk show de La Chaîne L'EQUIPE aura largement changé. « C'est les vacances pour nous, les amis ! Simplement, quelques mots pour remercier pour services rendus, pour leur intelligence, pour le bonheur de partager un moment de sport avec eux, Johan Micoud et Éric Blanc que je salue bien bas, ainsi que Régis Testelin », confiait ainsi Olivier Ménard, le présentateur de l'émission, au moment de rendre l'antenne avant de préciser que « l'émission va beaucoup changer ».

L'EQUIPE du Soir prépare de nombreux changements En fait, il s'agit même d'une révolution ! Et pour cause, La Chaîne L'EQUIPE a annoncé une très large revue d'effectif avec ses chroniqueurs, confirmant le départ de Johan Micoud, Raymond Domenech, Eric Blanc, Régis Brouard ou Jérôme Alonzo, mais également les journalistes Régis Testelin, Guillaume Dufy, Hervé Penot, Bernard Lions, Grégory Schneider, Philippe Sanfourche, Dominique Séverac ou encore Sébastien Tarrago. Un choix présenté comme « purement éditorial » par Vincent Broussard, directeur de la chaîne, qui annonce également auprès de TV Magazine « de nouveaux rendez-vous et plus de rythme, tout en gardant ce qui fait son sel : un talk avec du tempérament, où on dit les choses ».

Nicole Abar, principale recrue Auprès du journal L'EQUIPE, Vincent Broussard expliquait qu'il fallait « viser la parité, être très volontariste et j’ai décidé de l’être. Il y a eu trop de beaux discours. Sur la saison, sur les trois quotidiennes, il doit y avoir globalement un équilibre. Dans L’Équipe du Soir par exemple, six mecs autour de la table, ça n’arrivera plus ». Dans cette optique, la première recrue annoncée est Nicole Abar. L'ancienne footballeuse professionnelle est présentée comme « une femme de caractère » par Le Figaro, qui va parfaitement répondre aux critères de la chaîne qui prône désormais la parité.