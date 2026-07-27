L'EQUIPE du Soir change tout et officialise sa nouvelle recrue : «Une femme de caractère» rejoint l'émission !

Emission phare de la Chaîne L'EQUIPE, le talk show L'EQUIPE du Soir va connaître un sacré remaniement avec le départ de nombreux chroniqueurs et non des moindres, et l'arrivée d'une nouvelle recrue à savoir Nicole Abar, présentée comme «une femme de caractère» par certains médias.
L'EQUIPE du Soir a conclu sa saison la semaine dernière au lendemain de la finale de la Coupe du monde 2026 remportée par l'Espagne contre l'Argentine (1-0), et à la rentrée, le talk show de La Chaîne L'EQUIPE aura largement changé. « C'est les vacances pour nous, les amis ! Simplement, quelques mots pour remercier pour services rendus, pour leur intelligence, pour le bonheur de partager un moment de sport avec eux, Johan Micoud et Éric Blanc que je salue bien bas, ainsi que Régis Testelin », confiait ainsi Olivier Ménard, le présentateur de l'émission, au moment de rendre l'antenne avant de préciser que « l'émission va beaucoup changer ».
L'EQUIPE du Soir prépare de nombreux changements
En fait, il s'agit même d'une révolution ! Et pour cause, La Chaîne L'EQUIPE a annoncé une très large revue d'effectif avec ses chroniqueurs, confirmant le départ de Johan Micoud, Raymond Domenech, Eric Blanc, Régis Brouard ou Jérôme Alonzo, mais également les journalistes Régis Testelin, Guillaume Dufy, Hervé Penot, Bernard Lions, Grégory Schneider, Philippe Sanfourche, Dominique Séverac ou encore Sébastien Tarrago. Un choix présenté comme « purement éditorial » par Vincent Broussard, directeur de la chaîne, qui annonce également auprès de TV Magazine « de nouveaux rendez-vous et plus de rythme, tout en gardant ce qui fait son sel : un talk avec du tempérament, où on dit les choses ».
Nicole Abar, principale recrue
Auprès du journal L'EQUIPE, Vincent Broussard expliquait qu'il fallait « viser la parité, être très volontariste et j’ai décidé de l’être. Il y a eu trop de beaux discours. Sur la saison, sur les trois quotidiennes, il doit y avoir globalement un équilibre. Dans L’Équipe du Soir par exemple, six mecs autour de la table, ça n’arrivera plus ». Dans cette optique, la première recrue annoncée est Nicole Abar. L'ancienne footballeuse professionnelle est présentée comme « une femme de caractère » par Le Figaro, qui va parfaitement répondre aux critères de la chaîne qui prône désormais la parité.
«La visibilité médiatique est encore insuffisante»
Et pour cause, en plus de très bien connaître le football pour avoir été sélectionné à 16 reprises en équipe de France entre 1977 et 1987, Nicole Abar est également la fondatrice de l’association Liberté aux joueuses (L.A.J) qui a pour objectif de s'engager dans la lutte pour l’égalité filles-garçons et femmes-hommes dans le sport. Meilleure buteuse du championnat de France en 1984-1985 avec 29 réalisations, Nicola Abar a également remporté sept titres avec Reims et Saint-Etienne. C'est désormais dans un rôle de consultante qu'elle va se lancer à la rentrée avec l'idée claire de mettre en avant ses idées. « Aujourd’hui, on peut faire carrière dans le sport même si les salaires et particulièrement ceux des footballeuses sont bien inférieurs à ceux de leurs homologues masculins. La visibilité médiatique est en nette croissance. (…) Malgré tout, elle est encore insuffisante », confiait-elle dans un entretien accordé au Centre Hubertine Auclert avant de regretter que les femmes restent « sous-représentées » dans les médias, mais surtout que leur expertise soit « peu valorisée ». Dans L'EQUIPE du Soir, Nicole Abar fera donc tout pour mettre en lumière son combat et donner du crédit à la voix de femmes dans les médias.