Mercato - PSG : Un transfert XXL qui confirme le départ de Mbappé ?

Thibault Morlain

Rien d’officiel n’a encore été annoncé pour l’avenir de Kylian Mbappé. En fin de contrat au PSG, le Français pourrait partir libre à l’issue de la saison, mais une prolongation est également toujours possible. Il n’empêche que la tendance semble davantage être à un départ de Kylian Mbappé et voilà que les manoeuvres du PSG en coulisses pourraient confirmer cela.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Telle est la question à laquelle tout le monde cherche à avoir la réponse. Aujourd’hui au PSG, l’international français a un choix important à faire pour son avenir, mais au début du mois de janvier, il assurait qu’il n’avait pas encore pris sa décision. Prolongera-t-il au PSG ? Préfèrera-t-il partir libre ? Mbappé pourrait enfin avoir l’occasion de rejoindre le Real Madrid. Sur le papier, tout est encore possible, mais on pourrait bel et bien se diriger vers un départ de Kylian Mbappé en fin de saison…

Comment remplacer Mbappé au PSG ?

Si Kylian Mbappé venait à quitter le PSG en fin de saison, cela laissera forcément un grand vide au sein de l’effectif parisien. La mission pour Paris sera alors de trouver une solution pour remplacer l’international français. Mais comment faire oublier Mbappé, lui qui est si important au PSG ? L’une des réponses pourrait se nommer Xavi Simons. Censé revenir de son prêt au RB Leipzig à l’été, le Néerlandais est perçu par beaucoup comme le successeur idéal de Kylian Mbappé. Mais le PSG pourrait également trouver son bonheur sur le marché des transfert.

Un transfert de Leao en préparation ?