Romain Ntamack quitte Toulouse, la grande annonce !

Axel Cornic

Après avoir remporté le 6 Nations 2025, Romain Ntamack semble vouloir retrouver le XV de France le plus vite possible avec la tournée estivale en Nouvelle-Zélande. Mais ce n’est pas si simple, puisque l’ouvreur pourrait disputer une finale du Top 14 avec le Stade Toulousain seulement quelques jours avant le départ des Bleus pour le pays du rugby.

C’est l’un des grands débats du moment. Pour sa traditionnelle tournée estivale, le XV de France va aller en Nouvelle-Zélande pour affronter trois fois les All Blacks. Un rendez-vous important que les stars ne veulent pas rater et c’est notamment le cas de Romain Ntamack, qui fait pourtant partie de la liste des joueurs protégés.

« C’est mon rêve de jouer en Nouvelle-Zélande »

Tout a commencé après la victoire au 6 Nations 2025, avec une sortie qui a mis le feu aux poudres. « Je ne sais pas trop encore ce qu’il est possible de faire ou pas, si les finalistes auront le droit d’aller en Nouvelle-Zélande. Peut-être qu’il y aura une exception de faite en fonction de la tournée, parce que c’est une tournée assez exceptionnelle d’aller jouer en Nouvelle-Zélande » avait déclaré Romain Ntamack. « Finale ou pas finale, s’il faut y aller, ce sera avec plaisir. Une tournée en Nouvelle-Zélande, c’est quand même unique. C’est mon rêve de jouer là-bas ».

La LNR prête à ouvrir la porte ?

Le problème c’est que depuis, d’autres internationaux français ont annoncé vouloir également participer à cette tournée ! C’est le cas d’Emmanuel Meafou, mais également de Grégory Alldritt, qui aimeraient beaucoup trouver une solution pour aller jouer les All Blacks chez eux. Et ça semble bel et bien bouger ! D’après les informations dévoilées par Midi Olympique, la Ligue nationale de rugby serait vraisemblablement prête à revoir sa position pour certains joueurs et les autoriser donc à s’envoler pour la Nouvelle-Zélande début juillet.