Kylian Mbappé : Sa séparation brutale fuite dans la presse ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, Kylian Mbappé a entamé une nouvelle relation professionnelle avec Xabi Alonso à la dernière intersaison dans la foulée du départ de Carlo Ancelotti de son poste d’entraîneur. Néanmoins, Manchester City garderait un œil avisé sur sa situation à la Casa Blanca, laissant la porte ouverte à une séparation avec Mbappé.

A l’été 2024, Kylian Mbappé quittait le PSG afin de rejoindre le Real Madrid. Dès lors, le capitaine de l’équipe de France évoluait sous les ordres de Carlo Ancelotti. Mais cette relation professionnelle ne s’est pas éternisée puisqu’un an plus tard seulement, Xabi Alonso prenait sa place sur le banc de touche du club merengue.

«Xabi Alonso figure sur la liste des remplaçants potentiels de Pep Guardiola établie par Manchester City» Malgré le passé glorieux de Xabi Alonso en tant que joueur à la Casa Blanca et ses succès comme coach au Bayer Leverkusen, le champion du monde 2010 ne fait pas l’unanimité de l’autre côté des Pyrénées et semble déjà être remis en question par certains observateurs. Au point où sa continuité au Real Madrid était menacée ces derniers temps. En cas de divorce, la succession d’un grand nom pourrait lui être offerte en Angleterre : Pep Guardiola à Manchester City. « Xabi Alonso figure sur la liste des remplaçants potentiels de Pep Guardiola établie par Manchester City. Guardiola a un contrat jusqu'à la fin de 2027, mais comme nous en discutons depuis des années, City se prépare au moment où il décidera qu'il en a assez et voudra passer à autre chose, probablement à la gestion d'une équipe nationale, à une pause, puis à nouveau à la gestion d'une équipe nationale, avec beaucoup de temps passé sur les terrains de golf entre les deux ». a confié Duncan Castles au Transfers Podcast.