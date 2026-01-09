Zinedine Zidane : La trahison est confirmée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a tout juste dix ans, le 9 janvier 2016, Zinedine Zidane dirigeait son premier match sur le banc du Real Madrid. Une récompense tant attendue pour l'ancien numéro 10 de l'équipe de France qui espérait bien prendre ce poste six mois plus tôt. Mais Florentino Pérez en avait décidé autrement.

C'est un parcours loin d'être linéaire. Après la fin de sa carrière de joueur en 2006, Zinedine Zidane a longtemps cherché sa voie. Conseiller de Florentino Pérez en 2009, ambassadeur de la candidature du Qatar à l'organisation de la Coupe du monde 2022 puis directeur sportif non officiel du Real Madrid après le départ de Jorge Valdano en 2011, Zizou a finalement suivi une formation de manager à Limoges et d'entraîneur à Clairefontaine qui l'a mené vers le banc du Real Madrid.

Pérez trahit Zidane Après avoir été l'adjoint de Carlo Ancelotti et l'entraîneur du Castilla, Zinedine Zidane espérait d'ailleurs succéder à l'Italien durant l'été 2015. « Je suis prêt à relever ce défi », confiait même l'ancien numéro 10 des Bleus, convaincu que c'était à son tour de devenir le coach du Real Madrid. Mais Florentino Pérez en décida autrement, privilégiant l'expérience de Rafael Benitez.