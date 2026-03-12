Mercato - Zinedine Zidane au PSG : L’information qui a fait «morfler» Daniel Riolo

Pour Zinedine Zidane, le retour aux affaires semblent approcher. En effet, le voilà aujourd’hui annoncé comme le grand favori pour succéder à Didier Deschamps en équipe de France. Avant cela, de nombreuses rumeurs avaient envoyé Zizou un peu partout dans le monde. Daniel Riolo l’avait même annoncé au PSG, ce qui lui a valu quelques désagréments.
D’ici quelques mois, Zinedine Zidane pourrait bien devenir le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Un retour aux affaires pour l’ancien entraîneur du Real Madrid, qui aurait notamment pu se faire bien avant. En effet, depuis qu’il a quitté la Casa Blanca en 2021, Zizou a suscité de très nombreuses rumeurs. Le nom de Zidane a notamment été évoqué au PSG où le Qatar rêvait visiblement de le voir prendre place sur le banc de touche.
« Oui j'en suis sûr »
Zinedine Zidane au PSG, ça ne s’est jamais concrétisé. Et pourtant… En 2022, Daniel Riolo avait lâché une véritable bombe sur RMC, annonçant que Zizou allait devenir l’entraîneur du club de la capitale : « Tu veux quoi que je t'annonce Zidane au PSG ? Eh bien oui j'en suis sûr. Au plus tard en juin de cette année, 2022 donc. Je n'exclus d'ailleurs pas qu'il dirige encore Kylian Mbappé. Voilà ce que je vous annonce ». Le fait est qu’il s’est finalement trompé…
« Une fois en 18 ans où je suis passé à côté »
Et voilà que cet échec de Daniel Riolo avec l’arrivée de Zinedine Zidane au PSG l’a suivi pendant un moment. En 2024, pour Le Figaro, il avait expliqué à ce propos : « Parfois tu donnes une info sur X ou à l’antenne, « c’est quoi ta source ? ». Abruti, je ne vais pas donner la source, le mec plus jamais il va me parler et tu auras plus jamais d’info. Déjà que pour une fois dans une affaire, certes retentissante, Zidane au PSG, jusqu’au dernier moment, entre Fred Hermel et moi, on a su et puis il est pas venu, j’ai dit « il va venir ». Putain, une fois en 18 ans où je suis passé à côté, on me le rappelle encore maintenant. Il vaut mieux pas se tromper souvent, qu’est-ce tu morfles ».