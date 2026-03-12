Mercato - Zinedine Zidane au PSG : L’information qui a fait «morfler» Daniel Riolo

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Zinedine Zidane, le retour aux affaires semblent approcher. En effet, le voilà aujourd’hui annoncé comme le grand favori pour succéder à Didier Deschamps en équipe de France. Avant cela, de nombreuses rumeurs avaient envoyé Zizou un peu partout dans le monde. Daniel Riolo l’avait même annoncé au PSG, ce qui lui a valu quelques désagréments.

D’ici quelques mois, Zinedine Zidane pourrait bien devenir le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Un retour aux affaires pour l’ancien entraîneur du Real Madrid, qui aurait notamment pu se faire bien avant. En effet, depuis qu’il a quitté la Casa Blanca en 2021, Zizou a suscité de très nombreuses rumeurs. Le nom de Zidane a notamment été évoqué au PSG où le Qatar rêvait visiblement de le voir prendre place sur le banc de touche.

« Oui j'en suis sûr » Zinedine Zidane au PSG, ça ne s’est jamais concrétisé. Et pourtant… En 2022, Daniel Riolo avait lâché une véritable bombe sur RMC, annonçant que Zizou allait devenir l’entraîneur du club de la capitale : « Tu veux quoi que je t'annonce Zidane au PSG ? Eh bien oui j'en suis sûr. Au plus tard en juin de cette année, 2022 donc. Je n'exclus d'ailleurs pas qu'il dirige encore Kylian Mbappé. Voilà ce que je vous annonce ». Le fait est qu’il s’est finalement trompé…