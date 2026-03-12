Mercato - PSG : La recrue «idéale» se trouve à Paris, l’annonce qui risque de faire réagir

Si précieux pour le bon déroulement du projet sportif mis en place il y a quatre ans au PSG, il a été prolongé au cours de la saison dernière. Et alors que son engagement est total vis-à-vis du club, son lien contractuel n’est déjà plus si long que ça. De quoi donner des idées à un observateur passé par un grand club anglais en quête de stabilité.
Au Paris Saint-Germain, le changement de politique sportive tant escomptée a été seulement rendu possible grâce au recrutement d’une personne ciblée par le conseiller sportif Luis Campos et validée par le président Nasser Al-Khelaïfi. Cet élément si important qui a su changer la dynamique au sein du club semble faire saliver une icône d’un club anglais.
«Luis Enrique serait l'entraîneur idéal pour Manchester United»
Alors que Michael Carrick assure l’intérim sur le banc de Manchester United depuis le limogeage de Ruben Amorim début janvier, Patrice Evra (2006-2014) verrait d’un très bon œil la nomination de Luis Enrique de manière permanente au poste d’entraîneur. C’est le message que l’ancien latéral gauche des Red Devils a tenu à faire passer en interview avec Stake. « Je ne m'adresse pas au conseil d'administration de Manchester United ni à Sir Jim Ratcliffe, mais à mon humble avis, sans vouloir offenser le PSG ou Nasser Al-Khelaifi, Luis Enrique serait l'entraîneur idéal pour Manchester United. J'adore cet homme, j'adore sa philosophie, ce qu'il a traversé dans sa vie personnelle et la façon dont il l'a surmonté témoignent de sa personnalité. Le travail qu'il a accompli au PSG en remportant la Ligue des champions sans Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Neymar est fantastique ».
«Enrique est un tacticien de génie et il est excellent avec les joueurs»
De par ce qu’attend Luis Enrique de ses joueurs en terme d’efforts et de cohésion collective, cette incorporation à Carrington ne pourrait être que bénéfique pour le club qu’est Manchester United d’après Patrice Evra. « Les joueurs devraient travailler très dur pour jouer à Manchester United, ils devraient beaucoup courir et je pense qu'Enrique leur apporterait cela. Mais je ne pense pas qu'il faille écarter Michael Carrick, il a fait un excellent travail et nous devons lui donner une chance. Les gens veulent un entraîneur exceptionnel pour Manchester United, mais pour l'instant, nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne le club et les joueurs. Enrique est un tacticien de génie et il est excellent avec les joueurs, mais je pense que Carrick mérite sa chance ».