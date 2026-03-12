Mercato - PSG : La recrue «idéale» se trouve à Paris, l’annonce qui risque de faire réagir

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Si précieux pour le bon déroulement du projet sportif mis en place il y a quatre ans au PSG, il a été prolongé au cours de la saison dernière. Et alors que son engagement est total vis-à-vis du club, son lien contractuel n’est déjà plus si long que ça. De quoi donner des idées à un observateur passé par un grand club anglais en quête de stabilité.

Au Paris Saint-Germain, le changement de politique sportive tant escomptée a été seulement rendu possible grâce au recrutement d’une personne ciblée par le conseiller sportif Luis Campos et validée par le président Nasser Al-Khelaïfi. Cet élément si important qui a su changer la dynamique au sein du club semble faire saliver une icône d’un club anglais.

«Luis Enrique serait l'entraîneur idéal pour Manchester United» Alors que Michael Carrick assure l’intérim sur le banc de Manchester United depuis le limogeage de Ruben Amorim début janvier, Patrice Evra (2006-2014) verrait d’un très bon œil la nomination de Luis Enrique de manière permanente au poste d’entraîneur. C’est le message que l’ancien latéral gauche des Red Devils a tenu à faire passer en interview avec Stake. « Je ne m'adresse pas au conseil d'administration de Manchester United ni à Sir Jim Ratcliffe, mais à mon humble avis, sans vouloir offenser le PSG ou Nasser Al-Khelaifi, Luis Enrique serait l'entraîneur idéal pour Manchester United. J'adore cet homme, j'adore sa philosophie, ce qu'il a traversé dans sa vie personnelle et la façon dont il l'a surmonté témoignent de sa personnalité. Le travail qu'il a accompli au PSG en remportant la Ligue des champions sans Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Neymar est fantastique ».