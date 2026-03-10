Mercato - PSG : Luis Enrique fait fantasmer un grand club européen, l'annonce qui va faire trembler les Parisiens

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2027, Luis Enrique n'a pas officiellement prolongé son contrat avec le PSG. Une situation qui n'est évidemment pas passée inaperçue sur le marché où plusieurs clubs européens cherchent un nouvel entraîneur. Et un l'un d'eux rêverait d'ailleurs du coach espagnol.

Depuis qu'il est arrivé sur le banc du PSG, Luis Enrique a pris une nouvelle dimension. Il faut dire que le technicien espagnol a permis aux Parisiens de remporter leur première Ligue des champions. Par conséquent, et alors que son contrat court jusqu'en 2027, Luis Enrique fait rêve plusieurs clubs européens, et non des moindres. En effet, Patrice Evra estime que le coach du PSG a le profil parfait pour mettre fin à l'intérim de Michael Carrick.

Patrice Evra veut Luis Enrique à Manchester United « Je ne parle pas au conseil d'administration de Manchester United ni à Sir Jim Ratcliffe, mais à mon humble avis, sans vouloir manquer de respect au PSG ou à Nasser Al-Khelaifi, Luis Enrique serait l'entraîneur rêvé pour Manchester United. J'adore cet homme, j'adore sa philosophie, ce qu'il a traversé dans sa vie personnelle et la façon dont il l'a surmonté montre sa personnalité. Le travail qu'il a accompli au PSG en remportant la Ligue des champions sans Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Neymar est fantastique », confie l'ancien international français dans une interview accordée à Stake, avant de poursuivre.