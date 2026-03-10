Mercato : Zinédine Zidane se fait recaler pour un transfert, «je ne regrette rien»

Pierrick Levallet

Entraîneur de renom, Zinédine Zidane s’est d’abord construit une grosse réputation en tant que joueur. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France était respecté de tous tant il était considéré comme l’un des meilleurs de sa génération. Cela n’a néanmoins pas empêché un ex-international français de le recaler pour un transfert au Real Madrid.

Avant de connaître le succès en tant qu'entraîneur, Zinédine Zidane s'est construit une réputation particulièrement solide lors de sa carrière de joueur. Le Ballon d'Or 1998 était considéré comme l'un des meilleurs de sa génération et était donc respecté de tous. L'ancien numéro 10 de l'équipe de France intimidait d'ailleurs malgré lui certains noms en sélection. Mais cela n'a pas empêché un certain Djibril Cissé de le recaler pour un transfert... au Real Madrid !

«Ma première grosse discussion avec Zizou, cela a été pour lui dire non !» « Zidane, c’est le choc ! La première fois que je l’ai croisé, c’était avant la Coupe du monde 2002. On était déjà en Corée du Sud et Zizou, qui jouait la finale de la Ligue des champions (avec le Real Madrid contre le Bayer Leverkusen, victoire 2-1 avec un but du Français, ndlr), nous a rejoints directement là-bas. J’attendais ce moment comme un grand fan. On était en train de manger et il rentre dans la pièce. D’un coup, le silence. Tu sens que le mec en impose sans dire un seul mot » a expliqué l’ancien attaquant passé par l’OM dans un entretien accordé au Parisien en 2023.