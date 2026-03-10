«Je reste sans voix» : La demande de Zinédine Zidane qui l’a choqué !

Pierrick Levallet

Bien avant sa carrière à succès en tant qu’entraîneur, Zinédine Zidane était un joueur respecté de tous. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France a terminé sa carrière au Real Madrid. Sa réputation n’était déjà plus à faire, mais l’ex-international français n’a pas manqué d’impressionner un ancien joueur de Ligue 1 avec une demande bien particulière.

«Je vais voir Zidane, on commence à discuter...» « Il y a ce match entre Valence et le Real Madrid, l’époque des Galactiques : Zidane, Figo, Ronaldo, Casillas... À la fin, je demande le maillot de Zidane. Je monte dans les vestiaires, je me retrouve là, au milieu du vestiaire du Real, face à toutes ces stars. Il faut se rappeler : un an et demi plus tôt, j’étais encore en U17 Nationaux... Incroyable. Je vais voir Zidane, on commence à discuter, il me donne son maillot. Je le remercie, je lui souhaite une bonne saison. Et là, il me surprend, il me demande comment va ma blessure (ndlr, survenue à la rate en 2004). « Alors, tu as bien récupéré ? Pas trop de séquelles ? » Je suis choqué, Zidane qui s’intéresse à ma blessure ! » a confié l’ancien portier du LOSC et d’Angers, qui évoluait au FC Valence entre 2004 et 2009, à 100% Foot Farid & Co en 2025.