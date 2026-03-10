«Je reste sans voix» : La demande de Zinédine Zidane qui l’a choqué !

Bien avant sa carrière à succès en tant qu’entraîneur, Zinédine Zidane était un joueur respecté de tous. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France a terminé sa carrière au Real Madrid. Sa réputation n’était déjà plus à faire, mais l’ex-international français n’a pas manqué d’impressionner un ancien joueur de Ligue 1 avec une demande bien particulière.
Avant de connaître le succès en tant qu’entraîneur, Zinédine Zidane a eu une riche carrière en tant que joueur. Sacré Ballon d’Or 1998, l’ancien numéro 10 de l’équipe de France était considéré comme l’un des meilleurs de sa génération. L’ex-international français a terminé sa carrière au Real Madrid. Et avant de raccrocher les crampons, il n’a pas manqué de choquer un certain Ludovic Butelle.
«Je vais voir Zidane, on commence à discuter...»
« Il y a ce match entre Valence et le Real Madrid, l’époque des Galactiques : Zidane, Figo, Ronaldo, Casillas... À la fin, je demande le maillot de Zidane. Je monte dans les vestiaires, je me retrouve là, au milieu du vestiaire du Real, face à toutes ces stars. Il faut se rappeler : un an et demi plus tôt, j’étais encore en U17 Nationaux... Incroyable. Je vais voir Zidane, on commence à discuter, il me donne son maillot. Je le remercie, je lui souhaite une bonne saison. Et là, il me surprend, il me demande comment va ma blessure (ndlr, survenue à la rate en 2004). « Alors, tu as bien récupéré ? Pas trop de séquelles ? » Je suis choqué, Zidane qui s’intéresse à ma blessure ! » a confié l’ancien portier du LOSC et d’Angers, qui évoluait au FC Valence entre 2004 et 2009, à 100% Foot Farid & Co en 2025.
«Je me sentais comme un gosse»
« On continue à parler un peu, puis je lui dis encore merci. Mais avant que je parte, il me lance: « tu n’as rien oublié ? » Je lui dis non, je ne vois pas... Il insiste: « Tu es sûr ? » Et là, il me dit: « Et moi, je peux avoir ton maillot ? ». Je reste sans voix. J’enlève mon maillot et je lui donne. J’avais 21 ans, et je me sentais comme un gosse » a ensuite ajouté Ludovic Butelle. Des années plus tard, le gardien de but d’aujourd’hui 42 ans se souvient encore de ce moment avec Zinédine Zidane.