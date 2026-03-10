Mercato - PSG : Une «faute dingue» dans le recrutement, les responsables sont désignés !

Pierrick Levallet

Entre l’été dernier et cet hiver, le PSG a été très peu actif sur le mercato. Et le club de la capitale est peut-être en train d’en payer le prix fort. La formation parisienne souffre peut-être de son manque de fraîcheur cette saison, d’où les résultats en dents de scie. Les responsables ont d’ailleurs été pointés du doigt.

Contrairement à l’OM, le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato ces derniers mois. Entre l’été dernier et cet hiver, le club de la capitale ne s’est permis que quatre arrivées : Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez. Les Rouge-et-Bleu voulaient éviter de déstabiliser l’effectif de Luis Enrique. Seulement, les champions d’Europe 2025 souffrent certainement du manque de fraîcheur des joueurs, d’où les résultats en dents de scie cette saison. Et les responsables de cette situation ont été pointés du doigt par un certain Pierre Ménès.

Mercato - PSG : «Je n’ai pas réfléchi...», il réclame son transfert sur un coup de tête ! https://t.co/kSaeK8DHrR — le10sport (@le10sport) March 10, 2026

«Cette équipe, c’est une faute du club» « Chelsea, c’est une équipe assez illisible avec une composition illisible. Le PSG aussi est compliqué à lire. Je ne crois plus du tout à la théorie selon laquelle le PSG appuie sur le bouton pour que tout redevienne comme avant. Ça n’existe pas, c’est un leurre. Le PSG n’atteindra jamais cette saison le niveau de l’année dernière. Cette équipe, c’est une faute du club, de Campos et de Luis Enrique » a d’abord expliqué l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube.