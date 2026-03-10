Mercato - PSG : Le transfert qui lui a coûté sa place en équipe de France ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est le deuxième club français à avoir soulevé la Ligue des champions après l’OM. Un sacre qui a eu lieu la saison dernière et derrière lequel les propriétaires qataris ont couru pendant plus d’une décennie. Le PSG n’a pas toujours été le club dominant du football français, ce qui avait notamment refroidi le père d’un des anciens pensionnaires du vestiaire parisien qui avait pour son fils l’équipe de France en ligne de mire...

Pour tout joueur français, l’équipe de France est le Saint-Graal. Disputer une compétition majeure comme l’Euro ou la Coupe du monde, c’est ce qui en animent plus d’un. Il n’y a qu’à s’attarder sur les vieilles déclarations de Samir Nasri qui n’a pas pu disputer le Mondial 2014 au Brésil et qui en a voulu au sélectionneur Didier Deschamps comme révélé en 2016 sur le plateau de L’Equipe du soir. Les Bleus sont l’objectif à atteindre. Pourtant prometteur et destiné au terme d’une épopée en Ligue des champions avec un club français à s’installer dans la sélection, son choix de carrière a tout fait capoter selon son père.

🔴🔵 @RothenJerome : "Très clairement, contre Monaco, j'ai vu de la gestion de la part du PSG, plus que d'habitude. Mais il est possible que le PSG ait une attitude différente et fasse un grand match contre Chelsea. Ce n'est pas possible de les voir à ce niveau-là mercredi.." pic.twitter.com/wUXjQEMuDT — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 9, 2026

«Il aurait signé à Chelsea qui le voulait à la place de M. Malouda, je pense que c'est lui qui aurait joué côté gauche en équipe de France» Jean-Pierre Rothen s’est dernièrement confié au micro de RMC dans le cadre de l’émission Rothen s’enflamme afin d’évoquer la décision de son fils de signer au PSG avec laquelle il n’était pas d’accord. La cause ? Les difficultés supplémentaires à surmonter pour l’équipe de France. « Quel choix je n'aurais pas fait à sa place qui a créé une dispute ? Signer tout de suite à Paris en sortant de Monaco. Vous n'étiez pas d'accord ? Non, pas du tout. Parce qu'il avait des gros clubs et que ça lui a gâché l'équipe de France. Il aurait signé à Chelsea qui le voulait à la place de M. Malouda, je pense que c'est lui qui aurait joué côté gauche en équipe de France ».