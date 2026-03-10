Equipe de France : Kylian Mbappé prêt à tout plaquer ? «Il se trouvait en « stand-by »»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé compte aujourd’hui 94 sélections avec l’équipe de France dont il est d’ailleurs le capitaine depuis un moment maintenant. L’attaquant du Real Madrid est ainsi l’un des membres essentiels du groupe de Didier Deschamps, mais voilà que tout n'a pas toujours été tout rose pour lui chez les Bleus. Au point que Mbappé souhaite arrêter l’équipe de France ?

Avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a remporté la Coupe du monde 2018, arrivant également en finale de l’édition 2022. En revanche, pour ce qui est de l’Euro, c’est beaucoup plus difficile. Il y a notamment eu cette déception lors de l’édition qui s’est déroulée en 2021. Les Bleus avaient alors été sortis par la Suisse aux tirs au but. Une élimination suite à laquelle Mbappé n'avait pas été épargné par les critiques, allant même jusqu’à recevoir de nombreuses insultes. C’est alors qu’il avait été expliqué que le désormais attaquant du Real Madrid envisageait même d’arrêter de porter le maillot de l’équipe de France.

Kylian Mbappé : Jérôme Rothen fait son «procès», Pierre Ménès craque et lui donne un conseil https://t.co/Qcr1FAa0un — le10sport (@le10sport) March 10, 2026

« Il ne voulait pas arrêter car il aime trop l’équipe de France, mais… » Finalement, Kylian Mbappé joue aujourd’hui toujours avec les Bleus. Mais a-t-il vraiment envisagé de dire stop ? En 2021, pour Le Parisien, sa mère, Fayza Lamari, avait mis les choses au point à ce propos. C’est alors qu’elle avait répondu : « A-t-il pensé arrêter les Bleus après l’Euro ? Kylian fait un bilan après chaque échec. Il ne voulait pas arrêter car il aime trop l’équipe de France, mais il se trouvait en « stand-by ». Se poser la question, ça ne veut pas dire qu’on va le faire. Kylian peut prendre des décisions sous le coup de l’émotion tellement il est touché ou en colère, et après, le lendemain, il peut s’en vouloir et regretter. Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain. Si à un moment donné on s’était aperçu qu’il mettait sa personne devant le collectif, moi ou son père, nous lui serions rentrés dedans ».