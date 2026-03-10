Equipe de France : Kylian Mbappé prêt à tout plaquer ? «Il se trouvait en « stand-by »»

A 27 ans, Kylian Mbappé compte aujourd’hui 94 sélections avec l’équipe de France dont il est d’ailleurs le capitaine depuis un moment maintenant. L’attaquant du Real Madrid est ainsi l’un des membres essentiels du groupe de Didier Deschamps, mais voilà que tout n'a pas toujours été tout rose pour lui chez les Bleus. Au point que Mbappé souhaite arrêter l’équipe de France ?
Avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a remporté la Coupe du monde 2018, arrivant également en finale de l’édition 2022. En revanche, pour ce qui est de l’Euro, c’est beaucoup plus difficile. Il y a notamment eu cette déception lors de l’édition qui s’est déroulée en 2021. Les Bleus avaient alors été sortis par la Suisse aux tirs au but. Une élimination suite à laquelle Mbappé n'avait pas été épargné par les critiques, allant même jusqu’à recevoir de nombreuses insultes. C’est alors qu’il avait été expliqué que le désormais attaquant du Real Madrid envisageait même d’arrêter de porter le maillot de l’équipe de France.
« Il ne voulait pas arrêter car il aime trop l’équipe de France, mais… »
Finalement, Kylian Mbappé joue aujourd’hui toujours avec les Bleus. Mais a-t-il vraiment envisagé de dire stop ? En 2021, pour Le Parisien, sa mère, Fayza Lamari, avait mis les choses au point à ce propos. C’est alors qu’elle avait répondu : « A-t-il pensé arrêter les Bleus après l’Euro ? Kylian fait un bilan après chaque échec. Il ne voulait pas arrêter car il aime trop l’équipe de France, mais il se trouvait en « stand-by ». Se poser la question, ça ne veut pas dire qu’on va le faire. Kylian peut prendre des décisions sous le coup de l’émotion tellement il est touché ou en colère, et après, le lendemain, il peut s’en vouloir et regretter. Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain. Si à un moment donné on s’était aperçu qu’il mettait sa personne devant le collectif, moi ou son père, nous lui serions rentrés dedans ».
« J’ai dit: « Je ne peux pas jouer pour des gens qui pensent que je suis un singe » »
Kylian Mbappé avait pourtant été jusqu’à parler avec Noël Le Graët, alors président de la FFF, pour évoquer sa situation. Une discussion à propos de laquelle il avait expliqué pour Sports Illustrated : « J’ai dit: « Je ne peux pas jouer pour des gens qui pensent que je suis un singe. Je ne vais pas jouer ». Mais après, j’ai pris le temps de la réflexion avec toutes les personnes qui jouent avec moi et m’encouragent. Et je pense que ce n’est pas un bon message d’abandonner. Parce que je pense que je suis un exemple pour beaucoup de monde. Je n’ai pas lâché l’équipe nationale parce que c’est un message à la jeune génération de dire: « On est plus fort que ça » ».