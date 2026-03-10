Daniel Riolo perd un pari : Ça va lui «coûter cher» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a de cela quelques jours, à l’antenne de RMC, Daniel Riolo n’avait pas hésité à prendre un pari avec le reste de ses collègues. Sûr de sa position, la figure de l’After Foot avait mis quelque chose en jeu. Le fait est que Riolo vient de perdre et voilà qu’il va devoir mettre la main à la poche.

Au beau milieu de la saison, le Paris FC n’avait pas hésité à se séparer de son entraîneur, Stéphane Gili, le remplaçant alors par Antoine Kombouaré. A la suite de cette décision du promu en Ligue 1, Daniel Riolo était certain : il n’y aurait plus d’entraîneur viré dans le championnat de France. C’est alors qu’il avait dit au micro de RMC : « Je vais vous dire, pour moi c'est fini, "sack race terminé". Ça bougera plus. Je suis prêt à parier. C'est fini, Gilli était le dernier, je n'en vois pas d'autres. Maintenant, ça ne bouge plus. Je vous dis qu'on peut se le jouer, on pose tout de suite la table un déj' ».

Kantari remplacé par Halilhodzic Mais voilà que contrairement à ce que Daniel Riolo voyait, ça va bel et bien de nouveau bouger sur un banc de Ligue 1. Et c’est le FC Nantes qui va encore changer d’entraîneur. Venu remplacer Luis Castro en décembre dernier, Ahmed Kantari ne va finalement pas finir l’exercice sur le banc des Canaris. En effet, Waldemar Kita a décidé de changer et c’est Vahid Halilhodzic qui est attendu pour prendre les commandes du FC Nantes.