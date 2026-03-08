Daniel Riolo craque sur les réseaux sociaux, sa réponse aux «blaireaux»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Célèbre chroniqueur de l'After Foot sur RMC, Daniel Riolo reste assez présent sur les réseaux sociaux pour commenter l'actualité footballistique. Le journaliste n'hésite pas à s'exprimer sur X pour prendre la parole face aux détracteurs. Il a encore eu un petit mot à l'attention des internautes alors qu'il avait glissé un commentaire sur le match du RC Lens face à Metz ce dimanche.

Réputé pour son franc-parler, Daniel Riolo n'hésite pas à dire ce qu'il pense à chaque prise de parole dans l'After Foot. Sur les réseaux sociaux, il semble adopter la même attitude et ne veut pas se laisser faire face aux "haters". Ce dimanche, le RC Lens affrontait le FC Metz en Ligue 1 dans une rencontre qui semblait largement promise aux Lensois sur le papier. Le RC Lens s'est en effet imposé avec la manière (3-0) face à la lanterne rouge et revient à une longueur du PSG au classement.

Donc y’a une tonne de blaireaux qui n’ont même pas vu une minute du match mais qui viennent juste pour répondre « heu mais c’est Metz en face » … la bêtise pure… — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 8, 2026

Le RC Lens garde le rythme Dernier rival du PSG cette saison en Ligue 1 visiblement, le RC Lens ne lâche pas l'affaire et rêve toujours d'un titre. Le club profite du faux pas réalisé par les Parisiens face à Monaco pour se rapprocher de la tête et n'être plus qu'à un petit point. Les Sang et Or ont livré une belle prestation face à Metz, de quoi ravir Daniel Riolo qui n'a pas hésité à s'exprimer. « Lens c’est une démonstration… La classe totale… » écrit-il sur son compte X. Evidemment, les réactions n'ont pas tardé.