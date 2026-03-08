Neymar attaqué en justice par une femme ? «Je tiens à clarifier les choses...», elle fait éclater la vérité !

Au fil de sa carrière, Neymar a été mêlé à certaines affaires extrasportives qui ont beaucoup fait parler dans la presse. Ces derniers jours, le nom de Neymar est cité par la presse brésilienne dans une affaire de violation du droit du travail par une ancienne salariée. La présumée victime a pris la parole.
En cette année 2026, Neymar pourrait retrouver la sélection brésilienne qu'il n'a plus côtoyé depuis sa rupture au ligament croisé antérieur et une déchirure du ménisque du genou gauche en octobre 2023, l'ancienne star du PSG et du FC Barcelone retrouve du rythme avec Santos et au vu des blessures de Rodrygo Goes et d'Estevao, un retour de Neymar pour cette trêve internationale de mars avec notamment un match amical contre l'équipe de France n'est pas à exclure.
«Je n'ai jamais intenté de procès pour violation du droit du travail ni d'action en justice contre lui»
Cependant, ces derniers jours, la presse brésilienne a fait état d'une affaire extrasportive et judiciaire qui pourrait prendre des proportions gravissimes pour Neymar. Le média Metropoles a dévoilé vendredi que Neymar était ciblé par une plainte déposée par une ex-cuisinière ayant travaillé pour lui entre 2013 et 2018. La cause ? Des conditions de travail très dures et non professionnelles avec un travail pendant 14 heures par jour entre autres. Pour autant, ayant pris connaissance de ces informations, Marcela Lermy Mingorance a réfuté ces rumeurs par le biais de son compte Instagram. « Je n'ai jamais intenté de procès pour violation du droit du travail ni d'action en justice contre lui ou contre toute personne liée à lui. Face à la circulation d'une fausse information impliquant mon nom, je tiens à clarifier les choses : j'ai travaillé pour l'athlète Neymar Jr. entre 2013 et 2018, en entretenant toujours une relation professionnelle fondée sur le respect et l'éthique ».
«Des mesures juridiques sont déjà en cours pour supprimer le contenu et demander des comptes aux personnes impliquées»
« Le 06/03/2026, un profil sur cette plateforme (Instagram) a publié une information utilisant mon image de manière abusive, associant mon nom à un prétendu procès pour violation du droit du travail qui n'existe pas. Cette information est fausse. Des mesures juridiques sont déjà en cours pour supprimer le contenu et demander des comptes aux personnes impliquées ». a conclu Marcela Lermy Mingorance sur Instagram. La vérité a donc éclaté.