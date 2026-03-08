«C’est terminé» : La relégation d’un club historique de Ligue 1 déjà annoncée par RMC

Axel Cornic

La saison est passée en un clin d’œil et nous voilà déjà vers la fin, puisqu’il reste moins de dix matchs avant que la Ligue 1 ne livre son verdict. Et si en haut ça bataille encore pour le titre ou encore pour la qualification en Ligue des Champions, la messe semble être déjà dite dans les tréfonds du classement.

La fin de saison est souvent synonyme de joie pour certains, mais surtout de désespération pour d’autres. Car comme chaque année, des équipes seront reléguées en Ligue 2 et on semble pour le moment avoir deux sérieux candidats avec le FC Metz, mais surtout avec le FC Nantes. Souvent sauvés au bord du précipice, les Canaris semblent cette fois condamnés à descendre...

« C’est encore un long chemin où il va falloir être solide nerveusement et mentalement » Quelques jours après la défaite contre le LOSC, les Nantais se sont en effet inclinés sur la pelouse de la Beaujoire, face à Angers (0-1). Pourtant, leur coach ne semble pas vraiment inquiet ! « Il y a de la frustration forcément et de la déception. Mais c’est encore un long chemin où il va falloir être solide nerveusement et mentalement » a expliqué Ahmed Kantari, au micro de Ligue 1+. « On n’a pas été dépassé par cette équipe d’Angers. Aujourd’hui, c’est que la pièce n’a pas basculé du bon côté. On va travailler pendant 15 jours et revenir plus forts ».