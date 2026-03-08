Kylian Mbappé «kiffe» cet artiste français, il «peut écouter ses albums toute la journée»

Amadou Diawara

Ethan Mbappé a été interrogé sur sa relation et sa complicité avec Kylian Mbappé. Comme l'a avoué le joueur du LOSC, son frère et lui ont les mêmes gouts musicaux, étant particulièrement fans d'un artiste français, qu'ils peuvent écouter à longueur de journée.

Le 10 septembre 2025, L'Equipe a publié une interview d'Ethan Mbappé sur son site internet. Lors de cet entretien, le joueur du LOSC s'est livré sur Kylian Mbappé et leurs gouts en commun, que ce soit sportifs ou musicaux. D'après Ethan Mbappé, son frère et lui sont totalement fans de Tiakola.

PSG : Dans la même catégorie qu’Erling Haaland et Kylian Mbappé, un des meilleurs attaquants du monde va débarquer à Paris https://t.co/9dDb35A3sG — le10sport (@le10sport) March 7, 2026

Ethan Mbappé balance sur les gouts musicaux de Kylian « Nos passions en dehors du foot ? C'est pas mal le basket ! On suit beaucoup la NBA. Quand on partait en vacances, on demandait toujours à nos parents de trouver un panier, de nous acheter un ballon de basket. À part le football, c'est le sport qui nous anime. Je ne sais pas dire d'où ça vient. Au début, il y avait le hand, par notre mère (qui a joué en D1, avec l'AS Bondy). Petit, j'avais fait une séance de hand, mais j'ai stoppé tout de suite. C'était trop cardio. Il y a deux, trois ans encore, quand on était au Paris Saint-Germain, on allait voir le PSG Handball, et c'était plutôt sympa. On aime bien. C'est moins tendance que la NBA, c'est sûr... », a confié Ethan Mbappé, avant d'en rajouter une couche.