Kylian Mbappé «kiffe» cet artiste français, il «peut écouter ses albums toute la journée»

Ethan Mbappé a été interrogé sur sa relation et sa complicité avec Kylian Mbappé. Comme l'a avoué le joueur du LOSC, son frère et lui ont les mêmes gouts musicaux, étant particulièrement fans d'un artiste français, qu'ils peuvent écouter à longueur de journée.
Le 10 septembre 2025, L'Equipe a publié une interview d'Ethan Mbappé sur son site internet. Lors de cet entretien, le joueur du LOSC s'est livré sur Kylian Mbappé et leurs gouts en commun, que ce soit sportifs ou musicaux. D'après Ethan Mbappé, son frère et lui sont totalement fans de Tiakola.
Ethan Mbappé balance sur les gouts musicaux de Kylian
« Nos passions en dehors du foot ? C'est pas mal le basket ! On suit beaucoup la NBA. Quand on partait en vacances, on demandait toujours à nos parents de trouver un panier, de nous acheter un ballon de basket. À part le football, c'est le sport qui nous anime. Je ne sais pas dire d'où ça vient. Au début, il y avait le hand, par notre mère (qui a joué en D1, avec l'AS Bondy). Petit, j'avais fait une séance de hand, mais j'ai stoppé tout de suite. C'était trop cardio. Il y a deux, trois ans encore, quand on était au Paris Saint-Germain, on allait voir le PSG Handball, et c'était plutôt sympa. On aime bien. C'est moins tendance que la NBA, c'est sûr... », a confié Ethan Mbappé, avant d'en rajouter une couche.
«On kiffe Tiakola tous les deux»
« On aime bien les Lakers tous les deux avec Kylian, même si on n'a pas vraiment d'équipe à proprement parler. Avec l'arrivée de Victor (Wembanyama), on regarde les Spurs aussi. Kevin Durant ? Oui, c'est son joueur numéro 1. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Tout d'un coup, c'était son joueur phare. Il voulait faire la même coupe que lui à un moment. C'est la même anecdote que celle avec Zizou, où il voulait même se raser la tête. On l'a stoppé direct... N'abuse pas. Il est parti voir Kevin Durant avec (Achraf) Hakimi il y a deux ans, je crois, aux Nets. Il l'a rencontré. Moi je n'ai pas d'idole dans la vie de tous les jours comme dans le foot. Il y a la musique aussi. On kiffe Tiakola tous les deux. On peut écouter ses albums toute la journée », a reconnu Ethan Mbappé.