Nouvel entraîneur à l'OM : Bruno Genesio a vendu la mèche à un journaliste de La Chaîne L'EQUIPE ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir d'Habib Beye semble scellé du côté de l'OM qui s'active pour trouver un nouveau coach. Dans cette optique, Bruno Genesio semble clairement être le mieux placé pour débarquer à Marseille. D'ailleurs, l'ancien coach du LOSC aurait même lâché un indice au journaliste Karim Bennani.

Bien qu'il soit toujours officiellement l'entraîneur de l'OM, Habib Beye ne sera plus sur le banc marseillais la saison prochaine. Dénicher un nouveau coach sera d'ailleurs la mission première de Grégory Lorenzi, fraîchement nommé directeur sportif du club phocéen. Dans cette optique, la piste menant à Bruno Genesio semble être la plus chaude. Et d'ailleurs, le journaliste de La Chaîne L'EQUIPE, Karim Bennani, révèle que l'ancien coach du LOSC lui a confié sa volonté de passer à l'étape supérieure avec un plus grand club.

«C’est un entraîneur qui n’a jamais caché son envie d’aller entraîner un très grand club» « Bruno Genesio à l’OM, on y est ou pas ? Oui, on y est je pense. J’avais pu discuter un peu avec lui et c’est un entraîneur qui n’a jamais caché son envie d’aller entraîner un très grand club. Est-ce que Marseille est un plus grand club que Lille aujourd’hui ? J’en suis pas sûr par rapport aux résultats. Mais d’un point de vue de club mythique, Marseille c’est quelque chose qui ne se refuse pas », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.