Transfert à 100M€ : Fabrizio Romano annonce une mauvaise nouvelle au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival approche à grands pas, et le PSG devrait se montrer particulièrement actif durant cette période. Le club de la capitale est annoncé avec insistance sur les traces de Julian Alvarez, le buteur argentin de l'Atlético de Madrid, mais mauvaise nouvelle : Fabrizio Romano annonce qu'Alvarez pourrait finalement privilégier l'offre du FC Barcelone à celle du PSG.

Comme chaque été, le PSG devrait profiter de la période de mercato pour se renforcer et chercher à optimiser son effectif. Il faut dire que cette édition 2026 s'annonce relativement mouvementée pour le club francilien, notamment avec le possible départ de Bradley Barcola pour lequel Liverpool fait le forcing comme Le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité. La direction du PSG reste donc logiquement attentive au marché des attaquants, et un nom revient avec insistance depuis plusieurs semaines : celui de Julian Alvarez (26 ans, Atlético de Madrid).

Julian Alvarez au Barça pour 100M€ ? Problème, le PSG n'est pas seul à courtiser le buteur argentin des Colchoneros, et Fabrizio Romano apporte d'ailleurs une mauvaise nouvelle sur sa chaine Youtube en indiquant que Julian Alvarez privilégierait le FC Barcelone pour son mercato : « Barcelone, après avoir rencontré l’agent de Julian Alvarez, a décidé de préparer une offre qu’ils soumettront dans les prochains jours. Barcelone prépare la première offre officielle pour Julian Alvarez. Barcelone ne l’enverra pas aujourd’hui. Ils discutent en interne de la façon dont ils veulent agir. Mais l’offre sera envoyée avant le début de la Coupe du monde. Le total serait d’environ 100M€, et pourrait inclure des bonus mais n’inclura pas de joueurs », affirme le journaliste spécialisé sur le mercato.