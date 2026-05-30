PSG : «Il est monstrueux», Jérôme Rothen dévoile le joueur clé de la finale face à Arsenal !

Ce samedi (18h), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Afin de remporter une seconde C1 consécutive, la formation de Luis Enrique aura besoin d’un Khvicha Kvaratskhelia en forme. Pour Jérôme Rothen, le Géorgien est assurément l’une des clés de l’issue de cette finale européenne. Explications.
Le PSG a l’occasion d’encore plus marquer l’histoire. Opposé à Arsenal en finale de la Ligue des Champions ce samedi, le club parisien va pouvoir compter sur un Khvicha Kvaratskhelia en excellente forme. Auteur d’une campagne européenne exceptionnelle, l’ailier géorgien a impressionné plusieurs observateurs dont Jérôme Rothen.
« Tu le vois en Ligue des Champions, le mec il est monstrueux »
« Le match dépend de beaucoup de joueurs, après bien sûr qu’on a tendance à citer les joueurs offensifs, et surtout ceux qui ont encore fait une campagne européenne magnifique et Kvaratskhelia en fait partie. On a tous aussi en tête la qualité de son match en finale l’année dernière. Il avait été énorme. Ce mec là aime les grands matchs. Je dis pas qu’il les choisit parce que quand tu rentres sur le terrain que ce soit un match de championnat ou pas tu te dis pas ‘je rentre sur le terrain et puis je vais être moins bon’, mais c’est pas la même approche. Mais lui il s’en nourrit des gros matchs, il se transcende. Le mec il est incroyable. Tu le vois en Ligue 1, tu te dis qu’il se fout de la gueule du monde et tu le vois en Ligue des Champions, le mec il est monstrueux », a ainsi confié l’ancien milieu de terrain dans son émission Rothen S’enflamme sur RMC ce vendredi.
« Ousmane et Kvara font une saison incroyable »
Marquinhos, lui aussi, a rendu un bel hommage à Kvaratskhelia et Dembélé en conférence de presse : « On a une équipe complète. Ousmane et Kvara font une saison incroyable, on a besoin de ces leaders pour répondre dans les moments décisifs comme demain. On a de la chance de les avoir avec nous, se donnent à fond. Je le dis au nom de tous les supporters aussi, quand ils les voient jouer. Ils donnent tout et pour cela ces deux joueurs méritent d'être aussi exposés et mis en avant. »