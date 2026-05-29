Real Madrid : «C'est lunaire de terminer avec Mourinho», la valse d'entraîneurs qui fait jaser

Le Real Madrid va une fois de plus entamer une saison avec un nouveau coach ? Kylian Mbappé, après Carlo Ancelotti et Xabi Alonso lors des deux derniers étés pourrait repartir à l'assaut des plus beaux trophées avec le Real Madrid aux côtés de José Mourinho. Une décision drastique par rapport à celle prise pour Alonso il y a un an qui fait réagir Edgar Groleau, correspondant de RMC à Madrid.
José Mourinho retrouvera-t-il la Casa Blanca à l'intersaison ? C'est en très bonne voie selon divers médias étrangers. The Special One pourrait faire son retour au Real Madrid treize ans après son départ en 2013. Il deviendrait le 4ème entraîneur de Kylian Mbappé au club merengue en seulement deux ans passés dans la capitale espagnole. Toutefois, au cours d'une entrevue avec la RTVE, le président Florentino Pérez a assuré ne pas avoir discuté avec le technicien portugais contrairement à la tendance évoquée dans les médias.
«Il faut quelqu'un pour faire le ménage, quelqu'un qui soit capable de prendre des décisions difficiles»
Correspondant de RMC à Madrid, Edgar Groleau a pris la parole pour le programme C Carré du média. Pour lui, les dirigeants du Real Madrid jettent une pièce en l'air en prenant en considération la nomination de l'entraîneur du Benfica Lisbonne. « Mourinho est-il un bon choix pour prendre cette équipe du Real Madrid ? A l'instant T, je dirais pourquoi pas parce qu'il faut quelqu'un pour faire le ménage, quelqu'un qui soit capable de prendre des décisions difficiles, qui soit capable de dire à un tel "toi, tu es nul tu ne joues pas", ou "tu n'as pas la bonne attitude, tu ne joues pas" ou "toi je m'en fiche que tu sois une star, tu vas être sur le banc ou tu vas partir à Chelsea". Je pense que tu as besoin de quelqu'un qui a le courage de faire ce genre de choses ».
«J'ai de grands doutes sur la capacité de José Mourinho aujourd'hui en 2026 de construire un nouveau projet»
A ses yeux, la gestion sportive du Real Madrid depuis plusieurs mois est « catastrophique » au point où relancer José Mourinho à ce stade du développement de l'équipe première est « lunaire ».
« J'ai de grands doutes sur la capacité de José Mourinho aujourd'hui en 2026 de construire un nouveau projet. La direction a décidé qu'on ne pouvait pas construire un nouveau projet et qu'il fallait faire table rase. Maintenant, tu dézoomes un peu, tu regardes sur un an... Tu as commencé la saison avec un entraîneur en vogue, jeune, qui avait de la tactique : Xabi Alonso. Tu termines avec José Mourinho. La gestion sportive du club est cata, la vision sportive est cata, entre temps tu es passé par Arbeloa. Si tu regardes ça plus largement, c'est lunaire de terminer avec José Mourinho en 2026. Maintenant, si tu regardes à l'instant T, s'il y en bien un qui peut faire des choix compliqués, c'est lui. Mais ça me paraît difficile. Mourinho n'est pas un architecte, mais ça peut être un bulldozer et peut-être que le Real a besoin de raser les fondations et repartir sur autre chose derrière. Mais si on m'avait dit ça il y a un an, j'aurais dit "jamais de la vie" ».