Real Madrid : «C'est lunaire de terminer avec Mourinho», la valse d'entraîneurs qui fait jaser

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid va une fois de plus entamer une saison avec un nouveau coach ? Kylian Mbappé, après Carlo Ancelotti et Xabi Alonso lors des deux derniers étés pourrait repartir à l'assaut des plus beaux trophées avec le Real Madrid aux côtés de José Mourinho. Une décision drastique par rapport à celle prise pour Alonso il y a un an qui fait réagir Edgar Groleau, correspondant de RMC à Madrid.

José Mourinho retrouvera-t-il la Casa Blanca à l'intersaison ? C'est en très bonne voie selon divers médias étrangers. The Special One pourrait faire son retour au Real Madrid treize ans après son départ en 2013. Il deviendrait le 4ème entraîneur de Kylian Mbappé au club merengue en seulement deux ans passés dans la capitale espagnole. Toutefois, au cours d'une entrevue avec la RTVE, le président Florentino Pérez a assuré ne pas avoir discuté avec le technicien portugais contrairement à la tendance évoquée dans les médias.

«Il faut quelqu'un pour faire le ménage, quelqu'un qui soit capable de prendre des décisions difficiles» Correspondant de RMC à Madrid, Edgar Groleau a pris la parole pour le programme C Carré du média. Pour lui, les dirigeants du Real Madrid jettent une pièce en l'air en prenant en considération la nomination de l'entraîneur du Benfica Lisbonne. « Mourinho est-il un bon choix pour prendre cette équipe du Real Madrid ? A l'instant T, je dirais pourquoi pas parce qu'il faut quelqu'un pour faire le ménage, quelqu'un qui soit capable de prendre des décisions difficiles, qui soit capable de dire à un tel "toi, tu es nul tu ne joues pas", ou "tu n'as pas la bonne attitude, tu ne joues pas" ou "toi je m'en fiche que tu sois une star, tu vas être sur le banc ou tu vas partir à Chelsea". Je pense que tu as besoin de quelqu'un qui a le courage de faire ce genre de choses ».