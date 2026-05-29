OM - Mason Greenwood vendu en urgence : Les informations inquiétantes de la presse italienne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le cas Mason Greenwood sera à suivre de près à l'OM. Cependant, comme l'explique la presse italienne, l'urgence de la situation dans laquelle se retrouve le club phocéen n'est clairement pas un atout dans les négociations. Et l'AS Roma, qui espère recruter l'ailier anglais, pourrait bien en profiter.

Cet été, l'OM va avoir un mercato crucial à gérer, et une importante revue d'effectif sera peut-être inévitable. Il faut dire que le club phocéen, qui n'a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions, se retrouve dans une situation délicate sur le plan économique et sera probablement contraint de vendre avant de recruter afin d'équilibrer ses comptes. Dans cette optique, le cas Mason Greenwood risque d'agiter le mercato.

L'OM dans l'urgence pour Greenwood ? Et pour cause, l'ailier anglais possède la plus grosse valeur marchande de l'effectif et bien que Manchester United récupèrera 40% du montant du transfert, l'OM réclame 50M€ pour Mason Greenwood ce qui lui permettra de conserver 30M€. Et d'après les informations de la Repubblica, l'AS Roma, qui a fait de l'Anglais sa priorité, a bien conscience de l'urgence de la situation côté marseillais et compte bien en profiter dans les négociations. Cela joue clairement en faveur des Giallorossi qui possèdent en plus des alternatives comme celle menant à Crysencio Summerville, relégué en Championship avec West Ham ou encore Antonio Nusa (RB Leipzig).