Rugby : Romain Ntamack l’avoue, il a boycotté l’UBB (et il n’est pas le seul !)

Eliminés en quart de finale par l’Union Bordeaux-Bègles pour la deuxième saison consécutive, le Stade Toulousain a eu droit à un week-end de repos. Ainsi, Romain Ntamack et ses coéquipiers ont totalement coupé avec le rugby... ou c’est en tout cas ce qu’ils disent.
Après un premier titre historique la saison dernière, l’UBB a réalisé le doublé en remportant une nouvelle fois la Champions Cup. Et c’était une finale à sens unique, puisque la défense bordelo-bèglaise a su profiter de la moindre erreur de Leinster, lui infligent un cinglant 41 à 19.
Ntamack n’a pas regardé la finale de l’UBB
Tous les yeux des amateurs de rugby étaient évidemment tournés vers le stade San Mamés de Bilbao, où se tenait cette finale de Champions Cup. Il faut dire que depuis quelques temps Bordeaux attire de plus en plus de public, avec son jeu tourné vers l’offensive. Mais pas tous sont conquis, puisque du côté de Toulouse on semble avoir plutôt voulu profiter du beau temps ! Interrogé en conférence de presse, Romain Ntamack a en effet confié ne pas avoir regardé le sacre de l’UBB, équipe qui les a d’ailleurs éliminés lors des quarts de finale. « Je ne l'ai pas regardée » a sèchement répondu l’ouvreur toulousain.
« Malheureusement, je ne l'ai pas regardée, j'étais à la plage »
Il n’est pas le seul, puisque Rodrigue Neti a également avoué ne pas avoir suivi cette finale de Champions Cup remportée par l’UBB, se montrant toutefois un peu plus explicite que son coéquipier. « Malheureusement, je ne l'ai pas regardée, j'étais à la plage » a expliqué le pilier du Stade Toulousain. « J'ai profité en famille, avec mes enfants. Mais on a vu le résultat, et la victoire de l'UBB est une bonne chose pour le rugby français. Félicitations à eux ». A noter que les deux équipes pourraient bien se retrouver en demi-finale du Top 14, une compétition dans laquelle les Toulousains règnent encore en maîtres, avec trois Bouclier de Brennus remportés ces trois dernières saisons.