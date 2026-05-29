PSG : Entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique, c'est l'amour fou !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé est devenu un cadre du PSG. L’attaquant français le doit notamment à Luis Enrique, qui lui a clairement fait passer un cap. Présent face à la presse ce vendredi, le numéro 10 parisien a tenu des mots touchants à l’égard de l’entraîneur espagnol.

Le PSG est extrêmement motivé. Ce samedi (18h), le club parisien affronte Arsenal en finale de la Ligue des Champions à Budapest. Afin de remporter une deuxième C1 consécutive, le club de la capitale aura besoin d’un grand Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or en titre se sait attendu au tournant, lui qui depuis un an et demi déjà, a pris une toute nouvelle dimension. Ce changement, l’international Français le doit notamment à Luis Enrique. Ayant repositionné Dembélé en tant qu’attaquant de pointe, le coach espagnol a su exploiter les qualités de son joueur.

« Je pense que Luis Enrique est l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu durant ma carrière » Présent en conférence de presse ce vendredi avant la finale, Ousmane Dembélé a rendu un vibrant hommage à son coach. « Je pense que Luis Enrique est l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu durant ma carrière. Il m'a beaucoup fait progresser avec et sans ballon. Des choses tactiques qu'il me donne à chaque fois et j'essaie de répondre sur le terrain », a ainsi confié le numéro 10 du PSG avant de poursuivre.